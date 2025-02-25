拍「愛情萬歲」公園爆哭7分鐘 楊貴媚靠傻勁闖蕩演藝45年

楊貴媚從16歲少女到80歲老嫗角色都能駕馭。（圖／VOGUE雜誌提供）

楊貴媚近期登上「VOGUE TAIWAN 」2月號封面人物，橫跨45年輝煌的演藝生涯裡，1994年是她的成長關鍵年，她先後參與了李安的「飲食男女」和蔡明亮的「愛情萬歲」。在「飲食男女」拍攝期間，楊貴媚迎來首次系統性的表演訓練，有別於一般的戲前準備，而是一場完整魔鬼式淬煉，從正音班的發聲練習，到演員間的關係磨合，再到深入角色的內在探索，每一個環節都讓她獲益良多。

提到和蔡明亮的相遇，堪稱是一場藝術命運的安排，楊貴媚說，當初是在兩人互相不信任的狀態下完成「愛情萬歲」，蔡明亮很清楚這部電影要的精神，但他不知道該如何表達，加上楊貴媚來自電視圈，導演對她的表演認知存疑，害怕畫面有表演的痕跡。

一場大安森林公園的七分鐘哭戲名場面，正是在這種壓力下誕生。導演完全不告訴楊貴媚為什麼要哭，只叫她坐在那裡哭，「導演就像下棋的人，精心擺放每一個『棋子』，我當時心裡不服，我為什麼要哭？」但楊貴媚還是打開了記憶的閘門，翻起那些內心深處被遺忘的情緒，情緒如洪水 般破堤，導演就在一旁靜靜地見證這場心靈風暴，喊卡時，楊貴媚甚至沒有聽見，還沉浸在無法自拔的情緒中，導演衝上前擁抱她，說著對不起，兩人相擁而泣。那一刻，藝術突破隔閡，創造永恆。

回首年少時光，楊貴媚笑說，「還好我有一些憨膽，支撐我嘗試很多不一樣的事情。」憑著一股傻勁，從16歲少女到80歲老嫗角色，她都願意嘗試，但也因真正經歷人生高低起伏後，才明白有些角色需要生命歷練才能詮釋，「等到你經歷過一些人生的時候，你才知道有一些身體的老化，或者是心態的變化，是你沒有辦法在某一個年齡層感受到的。」