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蘇打綠爆「最後一次巡迴」 青峰親揭「不是退休」

記者林士傑／綜合報導
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蘇打綠主唱青峰(右)跟鍵盤手阿龔互動。（圖／緒風提供）
蘇打綠主唱青峰(右)跟鍵盤手阿龔互動。（圖／緒風提供）

蘇打綠「二十年一刻」巡演，日期竟藏有特別意義，因為正是6人休團後首次聚首的同一日，5年前在吳青峰個人小巨蛋演唱會重逢，重現「Tomorrow will be fine」一曲感動全場，團員也直呼：「生命裡巧妙安排真的太神奇了！」

而青峰說過這可能會是蘇打綠最後一次大型巡演，質疑是不是有人第一次看蘇打綠演唱會，「只能說很可惜，你們加入得太晚了 ，這是我們最後一次巡迴」，粉絲憂心是退休宣言。其實青峰近年深受嗓音問題所苦，他解釋：「大家以為蘇打綠要退休，只是希望以後不採取巡迴這個模式，太折磨40歲以上的樂團。」

青峰提到每個人都會在生命中經歷離別，「你們也知道那叫做把壞的弄掉，那叫做割腫瘤，手術成功」，暗喻終於揮別過往，並且順利取回蘇打綠商標。

他也有感而生命無常，希望大家可以把握每次見面的機會，「這幾年還是很害怕自己的聲音起起伏伏，怕唱不好，怕對不起別人，不過在有限的日子裡面能相聚就相聚，我還是很珍惜唱歌的機會，我們相聚的時間不要花在擔心，而是要珍惜每一刻」，望粉絲不要過度擔憂，接著帶來歌頌各種情誼的新歌「Silent Angel」。

退休 腫瘤

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