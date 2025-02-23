風光合體…被周杰倫氣到 五月天阿信心碎了

五月天邀周杰倫(右三)再現「周五組合」魅力。（相信音樂、杰威爾音樂提供）

五月天 22日晚邀來好友周杰倫 （周董），在「回到那一天」25周年巡演澳洲 站合體，周董宣布把今年澳洲的唯一一場演唱會獻給五月天，全場歡聲雷動，「周五組合」魅力征服眾人。

周杰倫在五月天演唱「安靜」時出場，笑稱來當嘉賓主因是不用買門票，阿信感謝周杰倫不只當嘉賓，同時在社群積極替五月天宣傳，周杰倫回說：「我把它當自己演唱會，因為我今年沒有要在澳洲開演唱會，所以我過年的第一個工作就是來當五月天嘉賓。」阿信聞言瞬間心碎，不禁笑虧：「杰倫講出心裡的話，讓我聽了很難過，原來你把它當工作！」

雙方合作獻唱「稻香」、「雙截棍」以及五月天的新歌「任性」，周董大讚：「新歌旋律技巧很高，我也很喜歡。」只是當他道謝之後準備退場，升降台卻遲遲不降下，周董急問「你們地洞在哪」，這才發現遭阿信反降一軍，因為去年五月天被周董留在大巨蛋演唱會舞台，阿信笑言：「他真的硬生生把我抓住了。」因此他們使計讓周董留在台下相伴一起接受歌迷點歌，共度更多「周五」合體時光。