陳美鳳帶傷上鑽石舞台 猛男當轎子、秒換三套華服

腳受傷的陳美鳳（中）被猛男抬起，獻唱經典組曲。（記者王聰賢／攝影）

由台灣綜藝天王胡瓜統籌製作的「鑽石舞台之夜演唱會」22日在台北流行音樂中心登場，砸下超過2000萬萬（新台幣，約60萬美元）製作費用，邀來17組不同世代的歌手輪番上陣，陳美鳳帶著腳傷上陣，搭配猛男秀華麗登場，連高金素梅都從觀眾席起身上台即席演唱。

胡瓜當天搭檔歐弟打頭陣出場，在AKB48 Team TP簇擁下，一起高歌「冬天裡的一把火」、「你是我的花朵」，康康接棒從觀眾席現身，唱著台語金曲「舞女」慢慢走上舞台，享受觀眾爭相跟他握手的人氣。而台下隨處可見藝人攜家帶眷，張琴、梁佑南、郭子乾、小禎等都到場力挺。 胡瓜(中)帶著徒弟歐弟(左)和康康逗滿場觀眾大笑。（記者王聰賢／攝影）

陳美鳳上個月不慎跌倒，導致左腳踝外側骨裂受傷，胡瓜非常關心她的傷勢，陳美鳳也不想讓觀眾失望，更不想「一場出現兩個阿吉仔」，最後決定搭配猛男秀，戴著護具上場。

她負責呈現秀場風華，重金準備3套禮服，坐在猛男肩頭上獻唱國語經典組曲「風」、「熱情的沙漠」與「對你愛不完」。為了爭取換衣服的時間，猛男們也透過抬轎子等方式，讓陳美鳳能在行動不便的狀態下完成換裝。

高金素梅被點名上台時難掩激動，直說：「感謝瓜哥還記得我，謝謝大家記得我，30年前的我。」在背景播放當年的連續劇「愛」的片段下，高金素梅開口唱出主題曲「最後的戀人」。胡瓜一直把高金素梅當成「演藝圈的小妹妹」，也頗為意外她歌唱實力完全沒變。

當天不只高金素梅破例登台演出，林美秀和髮型天王Tony為了藍心湄，全部放下身段化身舞者，重現當年幫藍心湄伴舞唱跳成名曲「濃妝搖滾」的畫面。 高金素梅難得登台再唱成名曲。（圖／萬星傳播提供） 藍心湄合體林美秀。（記者王聰賢／攝影）

壓軸的九孔和任賢齊 久未公開合體，兩人搭檔默契依舊，任賢齊一連熱唱招牌歌曲「心太軟」、「對面女孩看過來」，最後所有歌手在任賢齊「再出發」的歌聲中謝幕。