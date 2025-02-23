Paul心臟有炸彈 50歲才知免當兵 私房錢全上繳老婆

Paul的心臟查出大問題，但他平常心面對。（記者葉君遠／攝影）

台灣男藝人Paul去年健檢發現心臟少一片瓣膜、還有4.6公分的主動脈瘤，人生從此改變，近來王大陸為兵役問題找醫生造假病例，他說，「我這種才真的不用當兵，但當年傻傻把兩年役期服滿，到了50歲想送自己好一點的健檢，竟查出來狀況這麼嚴重」。

他的主動脈瘤長在心臟血流出來那段，醫生評估，只能繞道換新血管並裝人工瓣膜，但手術失敗率高達10%，而且人工瓣膜用10至15年就得重新開刀更新，「在各項數字尚能接受下，目前就是每半年回院觀察」。

自發現狀況後，這一年多來，他開始規畫財產分配，估計有近億台幣，而且結婚多年，他其實藏有不少祕帳，如今只能全供出來給老婆知曉，「我以前曾在美國、新加坡和香港工作，房產、帳戶全跟老婆交代了，免得『一個不小心』沒了」。

年過半百才知患疾，他心態有很大不同，想去哪、吃什麼、想見誰，都照心意去做，他嘆，「本以為是家族遺傳，但全家只有我一個人有，醫生說這是機率問題，我也怕傳給女兒，還好她們去檢查都沒有，女兒很貼心，說要把心臟給我，讓我活到老，我都哭了」。

Paul在床邊還放硝酸甘油片，萬一有事可以立刻含在舌下救急，財產部分，「該信託都信託了，在這一年內全部做好，我45歲才生第一個、48歲生第二個，真的太老了，但手上的資產，真的發生事情時，可以成為一張安全網，讓她們過一段無憂無慮的生活。」