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80歲楊麗花黃袍霸氣現身 推廣歌仔戲忍淚告白：一生使命

記者趙大智／即時報導
楊麗花霸氣依舊。（記者王聰賢／攝影）
楊麗花霸氣依舊。（記者王聰賢／攝影）

台灣80歲「歌仔戲天王」楊麗花22日舉行「2025年全球花迷會」，凌晨3點就因煩惱而醒來：「唉，這麼多年沒出來，觀眾不知還在不在？」結果場內場外擠爆，一位91歲的郭奶奶甚至從輪椅上站起來，大批影迷的熱情讓她感動到要噴淚：「活到幾歲都會出來，不會放棄歌仔戲，這是我一生的使命！」

楊麗花穿的金黃色長版大衣，如龍袍加身，她分享是到「夏姿」親自挑選，經查要價新台幣79800元（2435.7美元），而胸前的項鍊也特別解釋：「這是我保身的寶劍！」她身邊其實也有2位高大的保鑣護駕，陳亞蘭搞笑說：「因為阿姨身懷鉅款。」

楊麗花雖然去年已邁入八年級，但記憶力驚人，可以唸出粉絲名字，最後唱歌仔戲國歌「身騎白馬」時更是中氣十足，肺活量極為驚人。一透露最近有點咳嗽，眾人馬上關心她身體狀況，只見楊團長神采奕奕回說：「很好！看到觀眾就好了，演戲的人都不會生病。」

今年春天楊麗花將有新書「如有神在：楊麗花與她的時代」出版，10月在宜蘭傳藝中心楊麗花文物大展，冬天則會推出已拍攝4年的紀錄片「世紀初戀 楊麗花」。無論是「世紀初戀」或是「如有神在」，楊麗花都非常喜歡，在新書部分，楊麗花也特別交代作者「要寫出最真實的我，不要讓人覺得做作，一點點浮誇都不行 」。

楊麗花4歲就上台演出，16歲就挑大樑，在內台戲「陸文龍」演主角，20歲就到菲律賓公演。她在1950年代就是有名的內台歌仔戲明星，60年代更進軍廣播歌仔戲，再隨正聲天馬歌劇團進入到電視歌仔戲，並於1967年演出首部電影「碧玉簪」。隨著主流娛樂媒介的演進，說不盡的演藝故事、數不盡的傳奇成就，都有粉絲觀眾見證。「如有神在－世紀初戀楊麗花 2025 年全球花迷會」活動開始前就有數千名楊麗花的「花迷」拿著捧花、手舉牌，在影視聽中心館外等待進場，歷久不衰的超高人氣可見一斑。

「張帝找阿珠」（1969）珍貴畫面。（國家影視聽中心提供）
「張帝找阿珠」（1969）珍貴畫面。（國家影視聽中心提供）
「三鳳震武林」（1968）工作照，左一為楊麗花。（國家影視聽中心提供）
「三鳳震武林」（1968）工作照，左一為楊麗花。（國家影視聽中心提供）
楊麗花年輕模樣。（公視提供 郭政彰攝影）
楊麗花年輕模樣。（公視提供 郭政彰攝影）
楊麗花是世紀初戀。（公視提供）
楊麗花是世紀初戀。（公視提供）
楊麗花今年已80歲仍神采奕奕。（國家影視聽中心提供）
楊麗花今年已80歲仍神采奕奕。（國家影視聽中心提供）
楊麗花與花迷合影。（記者王聰賢／攝影）
楊麗花與花迷合影。（記者王聰賢／攝影）
「世紀初戀」楊麗花現身。（記者王聰賢／攝影）
「世紀初戀」楊麗花現身。（記者王聰賢／攝影）
楊麗花身穿夏姿黃袍要價新台幣79800元。（記者王聰賢／攝影）
楊麗花身穿夏姿黃袍要價新台幣79800元。（記者王聰賢／攝影）

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