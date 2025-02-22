吳念真自嘲業餘老人 柯一正自笑「像海參」

吳念真被兒子說是業餘的。（記者王聰賢／攝影）

綠光劇團「人間條件四」即將回歸，72歲導演吳念真除再度執導，他與導演好友柯一正也都會加入演出，此次將與楊烈、林雨萱、于浩威的音樂劇「熱帶天使」聯名售票。吳念真自嘲是「一個業餘老人，跟著專業年輕人繼續往前走」，但很期待年輕人盡情去表達台灣特有的味道。

吳念真妙語如珠，笑說兒子吳定謙如今也當了導演，但每當他開口，就會被講：「業餘的閉嘴！」但「熱帶天使」的總監雷昇不可能這麼無情，所以當他建議這部音樂劇必須縮短40分鐘，對方從善如流，說到這吳念真又說：「如果換成我兒子，會把我殺掉！」

一旁的柯一正也幽默表示：「有吳念真在，我不用講話啦，他那麼忙，對比下我就是每天吃喝玩樂，是他羨慕對象。在『人間條件八』我就演失智 老人，怎麼演都像，我我生活也差不多這樣，人家說魚只有7秒記憶，我根本是萬年未進化的海參，但是很喜歡這個狀態。」

對即將重登舞台的「人間條件四」，吳念真呈現放心狀，「有林美秀、黃韻玲和 陳希聖在，我就安心了，只要告訴他們排練不要哭，多留體力就好。」

林雨萱才跟吳念真自新加坡 演出「人間條件八」返台，笑說差點被當地觀眾的熱情淹沒，必須掐大腿才不會笑場，而她跟楊烈在「熱帶天使」首度演父女，彼此都格外親切，原來林雨萱的媽媽當年在西餐廳駐唱，跟楊烈是舊識。楊烈回憶當年一天也許要唱到100首歌，騎著摩托車到處趕場，在中日斷交那時，他唱日文歌還曾被底下聽眾丟瓶子，想來辛酸。

而今年72歲的楊烈也透露心願：「從70歲開始就希望能開演唱會，把這一路以來的心情說給大家聽。」雖然戲演了不少，但他最愛的還是唱歌，平時在家會在浴室哼哼唱唱。