大S之死 范瑋琪傳截圖自清引罵戰 三度刪文

黑人陳建州(左)與范瑋琪因為大S事件又遭批評。（取材自臉書）

大S月初因流感 併發肺炎病逝日本，她去日本前和好友范瑋琪 、黑人陳建州 一同出席了王偉忠女兒的歸寧宴，而「黑范」的雙胞胎兒剛好1月流感住院，因此不少網友質疑「黑范」是傳染病毒者。范瑋琪在IG貼出與醫生的對話截圖以證明清白，但貼了又刪、刪了又貼，一共三度刪文。

范瑋琪和陳建州這對夫妻近年爭議不斷，時常淪為輿論箭靶，范瑋琪也多次受不了和網友筆戰，這次開戰依舊成效不彰，多次刪減修改，且事情已過去大半個月，原本戰火漸消，她主動另闢戰場結果多說多錯。

范瑋琪第一次的貼文中，可看到醫生用文字回她「你並沒有得流感，只是咳了2個月，應該是黴漿菌」，並說黑人「他沒有發燒，只是痠痛就及早用藥，已經沒有傳染力了」，安慰她：「不是你們傳染的，也希望你們不要自責，一起保重！」范瑋琪則回：「謝謝醫生，真的很感激您願意為我們證明。」

她沒多久就刪掉重貼文，第二次截圖的對話多了醫生講「黑人在小孩住院時也吃了藥」，而第三次的貼文，醫生講的是「你在小孩住院時也吃了藥」，從不同截圖版本可推測，是醫生分別回覆范瑋琪與陳建州。然而外界不解的是，夫妻倆為何要就同一件事，分別和醫生對話，且此截圖更引發網友罵戰，更連累醫生被質疑「什麼樣的醫生可以用特效藥讓人完全沒有傳染力」。

范瑋琪第三度貼文寫道：「謝謝國泰沈仲敏醫生，我本來不想解釋任何事，但太多的惡意中傷甚至牽扯到我的孩子我無法忍受。我的孩子痊癒後也待在家裡完全沒有出席歸寧宴。我最好的朋友永遠離開了，我真的希望這世界的惡意能不能少一點，哪怕是一點都好。」但隨後這篇也被刪除。