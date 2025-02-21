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「財神」康康太慷慨 出借千萬元卻討不回

記者林士傑／綜合報導
康康在演藝圈交友廣闊、待人慷慨。(記者吳致碩／攝影)
康康在演藝圈交友廣闊、待人慷慨。(記者吳致碩／攝影)

台灣藝人康康在演藝圈交友廣闊、待人慷慨，這些年合計借出數千萬，日前因喉嚨長肉芽全面停工，家計頓失支柱，只能著急地在社群發文討債，他說：「那時候我沒節目，又沒辦法唱歌，人生觀就會改變。」未料他跟嫩妻還遇到詐騙，投資5百萬血本無歸，即便抓到兇手，對方一句沒錢，只好摸摸鼻子認賠。

他發文後討回大量借款，目前仍有約千萬台幣在外「遊蕩」，即便友人欠款拖再久，他也沒因此發火，更舉友人經驗為例：「我一個朋友的孩子被騙去柬埔寨當詐騙集團，他要還錢贖回來，我的不用利息，就沒那麼急。」足見他善心如財神爺。

康康坦言2011年婚後較為謹慎，卻跟老婆一起受騙，對方是主辦他2017年演唱會的主辦單位，提議投資韓團以及紅髮艾德演唱會，「我被騙了5百萬，結果我的演唱會還沒辦，對方就跑了」。他當下火速找友人合作，得以讓演唱會執行順利，最後討回2百萬，全數還給友人，他苦笑說：「決定不要再辦大型演唱會，等真的封麥那天再上小巨蛋。」

而他近日參與胡瓜（瓜哥）籌辦的「鑽石舞台之夜」演唱會，透露瓜哥的表情跟偶像志村健神似，「瓜哥之前在『周末1250』還是小咖，我就覺得很好笑，高中時想離家出走拜他為師」。可惜陰錯陽差，他入行後拜師張菲、吳宗憲，碰巧胡瓜師承張菲，他這麼形容「心中主持三王是菲哥、瓜哥、憲哥；模仿天王是郭子乾；歌唱之神就是費玉清」。

投資 詐騙集團

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