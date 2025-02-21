大S去世後首露面… 仔仔低調：我不適合發表心情

仔仔現身品牌活動被指略顯憔悴。(記者王聰賢／攝影)

「大S 」徐熙媛 日前在日本 猝逝，享年48歲。前男友「仔仔」周渝民始終未發聲，他近日出席精品活動，被問此事首度發聲，承認對大S辭世有感受，「我要悼念一個人很簡單，但公開發表太多言論很痛苦」，直言自己是邊邊角角的人，不適合發表心情，家屬最重要。

大S本月因流感併發肺炎病逝日本，至今相關新聞從未稍停。仔仔在事發之初未公開哀悼，僅經紀人回應媒體「雙手合十」圖案表達悲傷。近日他是首度公開露面，神情略有憔悴，但不想有過多的情緒。

至於有沒有關心小S，仔仔坦言已很久未聯絡，加上他很少上節目，「我一直以來不喜歡把感覺擺在檯面上，我們都會有情緒，但家屬的情緒是最重要的，多多關心他們就可以了，我們這些邊邊角角的人，不適合說什麼」。

先前有粉絲以周渝民命名的IG在連發20條限時動態緬懷大S，寫下2文配上多張劇照，表達不會忘記這份很棒的愛，會永遠想念她，之後經紀人澄清是假帳號。

仔仔今表示：「我在網路上消失有15年以上，也沒有在關心自己的消息，了解的人就不會覺得那是我。」他第一次得知有這個假帳號，「如果你盜用我的帳號發當然要追究，創小號在網路上很容易發生，每個都追究要追究到什麼時候，這個我第一次聽到，我目前沒有想法」。