已經見過蔡岳勳女友 蔡牧霏怒駁老爸出軌傳言

蔡牧霏正式出道。(記者王聰賢／攝影)

台灣導演蔡岳勳近年是非纏身，在婚變、外遇、欠債傳聞之中，女兒蔡牧霏最受不了的就是外遇：「我爸正直、愛家，會說他為了第三者造成婚姻、家庭破裂，是一個極度天花亂墜的傳聞，連我媽都覺得不公平。」而她其實也已跟蔡岳勳現任女友尚娜碰過面，覺得對方「可愛、和善、有幽默感」，尚娜只大她7歲。

于小惠上周接受專訪，認了離婚4年多，「前夫」蔡岳勳原本的手機已改由蔡牧霏使用，當下她應對令人印象深刻。如今換蔡牧霏在專訪中說，爸爸這幾年專心工作，不用臉書 、IG、微博 ，也避免跟媒體接觸，就是希望專心工作，而身處演藝世家，她從有記憶以來就很了解這圈生態，自然懂得如何回應。

20歲的蔡牧霏目前也有男友，對方是大她3歲的英國人Tyler，讀了2年醫學院，目前休學中，因為愛上台灣的天氣和食物，目前在本地工作，兩人交往5個月，蔡岳勳和于小惠都見過。

雖然爸媽離婚，一家6口也各分東西，但蔡牧霏說「家人」的關係不會變。在于小惠承認離婚前，蔡岳勳被傳出軌，這讓蔡牧霏覺得很不合理，「他有沒有憤怒我不知道，或許是沒說出來， 但我們也包括媽媽，會為他感到不公平」，覺得「導演為了年紀小的誰出軌」這故事比較好聽，但對她而說，爸爸是她生命中最正直的男人，總是告訴她要做更好的人，「出軌」跟他沾不上邊。