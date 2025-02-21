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撇清傳染給大S爭議 范瑋琪三度刪文 截圖對話洩漏1關鍵

記者梅衍儂／即時報導
黑人陳建州與妻子范瑋琪。（取材自臉書）
黑人陳建州與妻子范瑋琪。（取材自臉書）

范瑋琪21日在Instagram發出和醫生的對話截圖，表示醫生證明她和陳建州沒有傳染力，反擊網友認為是她傳染流感大S，不過她動作反覆，數度po文又刪，第三次貼文還重新編輯加上表情符號，不過，現在又刪除了，等於一早上三度刪文，讓人搞不清楚她到底想說什麼。

范瑋琪第一次貼文。（取材自Instagram）
范瑋琪第一次貼文。（取材自Instagram）

大S月初在日本因流感併發肺炎過世，震驚亞洲，好友范瑋琪1月發文表示雙胞胎兒子因流感住院治療，而她和陳建州、大S於1月26日出席王偉忠女兒的歸寧宴，因此被酸民質疑可能將流感傳染給大S。

今早范瑋琪二度刪文，兩次的內容差異在於范瑋琪第一次與醫生對話的截圖中，醫生回覆中提到「你並沒有得流感」，第二次PO的對話比較長，多出了醫生講「黑人在小孩住院時也吃了藥」，表示這是和范瑋琪的對話，范瑋琪的回應是「謝謝醫生，真的很感激您願意為我們證明」，而第三度的貼文，醫生講的是「你在小孩住院時也吃了藥」，對方回了三個黑膚色的雙手合十的符號。因此，不同的截圖版本，推測可能是醫生分別回覆范瑋琪與黑人。

范瑋琪第二次貼文。（取材自Instagram）
范瑋琪第二次貼文。（取材自Instagram）

范瑋琪第三度貼文寫道：「謝謝國泰沈仲敏醫生，我本來不想解釋任何事，但太多的惡意中傷甚至牽扯到我的孩子我無法忍受。我的孩子痊癒後也待在家裡完全沒有出席歸寧宴。我最好的朋友永遠離開了，我真的希望這世界的惡意能不能少一點，哪怕是一點都好。」但現在這篇也已經刪除。

范瑋琪第三次貼文。（取材自Instagram）
范瑋琪第三次貼文。（取材自Instagram）

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