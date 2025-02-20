戲說從頭╱柯佳嬿飆髒話被讚 劉以豪演活媽寶男

柯佳嬿（左）劇中髒話不離口，右為劉以豪。（圖／Netflix提供）

電視劇「童話故事下集」上線48小時內直衝Netflix台灣區 域影集排行榜第一名，也登上台港的本周影集排行榜前10名。除了「柯仙」柯佳嬿 罵髒話，久未在台劇 露面的劉以豪演活媽寶工程師，很多行為連他自己都覺得太誇張。

劇中飾演潑辣人妻的柯佳嬿，直爽的性格厭世金句連發大受好評，網友紛紛大讚：「柯佳嬿根本是我的嘴替(能言簡意賅總結多數看法的人)！把我的心聲都說出來了」、「柯仙不可能這麼適合罵髒話耶，愛瘋」。對此柯佳嬿表示：「謝謝大家的喜歡，我覺得可能是因為宜玲這個角色，在很多時候講出了實際生活中不可能說出口的一些話，在劇裡替大家發洩，所以大家喜歡聽吧，很開心宜玲還有這樣的功用。」

其中劇裡跟姪女唸童話故事，無情拆穿原來童話故事書的「王子都長一樣」讓姪女大喊「騙人」的片段也讓網友笑噴，紛紛表示「導演這個神來一筆太強了」。而柯佳嬿也感性表示：「我喜歡喜劇，很開心大家也喜歡這部劇，喜歡的事能被喜歡是幸福的。拍『童話故事下集』的時候，連續的高能量很累，但每場戲跟導演、演員們都在想這邊能做點什麼，那邊能加點什麼，每天都玩的很開心。人生有時候就是很荒謬，試著把這些荒謬的情境演成喜劇也不錯。」

此外，劉以豪將大家原本難以接受的「媽寶男」演得令人無法討厭，對此他表示：「謝謝大家給出了這麼大的包容心，當下的我真的沒有辦法想會不會被討厭，因為很多行為也是自己覺得太誇張了。想說真的有這種人類存在嗎？最後就是試著理解相信導演，相信林宜玲相互溝通後，慢慢找到最像友友會做的事情。不要忘了，『童話故事下集』終究還是有2個字，叫『童話』，哈哈哈！」

因劇中劉以豪角色實在太廢，竟出現一批支持「前男友」傅孟柏的擁護者，許多人也大讚傅孟柏本次在劇中帥出新高度，一點都不輸藥局小鮮肉曾敬驊與老公劉以豪。對此傅孟柏表示：「愛情裡恐怕沒有正確的選擇，只有適不適合自己，而到底適不適合只有當事人會知道，希望各位觀眾都能享受自己鋪寫出來的童話故事，不要後悔就好。」