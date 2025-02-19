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當年林志穎當紅入伍被讚 明道疑閃兵11年讀5校

娛樂新聞組╱綜合報導
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20歲演藝生涯如日中天時就入伍服役。(本報資料照片)
20歲演藝生涯如日中天時就入伍服役。(本報資料照片)

以電影「我的少女時代」走紅的台灣33歲男星王大陸，驚爆逃兵被捕，台灣藝人兵役問題再度掀起討論，其中有網友就回憶，男星林志穎20歲演藝生涯如日中天時就入伍服役，人氣滿點的許光漢在去年就乖乖入伍，服役；明道傳為了「閃兵」在11年內讀了5所大學，32歲才自願加入陸軍儀隊；周杰倫罹患僵直性脊椎炎、羅志祥心臟二尖瓣閉鎖不全的，都不需要當兵。

以電影「關於我和鬼變成家人的那件事」創造巔峰的許光漢，目前34歲，在去年入伍，預計今年8月19日退伍。服役，許光漢前密集拍了廣告、電影和電視劇，一拍完韓劇「無路可走：輪盤賭」就從軍，堪稱男藝人表率。

今年50歲的男星林志穎17歲出道，20歲演藝生涯如日中天時就入伍而且當時役期為2年，引來一波「真男人」讚賞。入伍當天受訪，還笑著表示不知道該穿什麼，當天也有大批歌迷簇擁歡送，場面相當盛大，而網友也讚賞「覺得能在最紅時當兵，真的就佩服了」。

男星胡宇威表示他是美國籍，所以不用當兵，但他曾夢想從軍，所以去考海軍，也如願錄取，但最後被父母勸退，他後來便進入演藝圈發展。

過去有藝人會透過進修延緩兵役，明道在11年內讀了5所大學，直到32歲才自願加入陸軍儀隊，打破外界對他的「閃兵」標籤。鄭元暢與阮經天同校同系，大學讀了7年才去當兵。

周杰倫罹患僵直性脊椎炎，因此免役不用當兵。羅志祥天生扁平足跟青蛙肢，還有心臟二尖瓣閉鎖不全的症狀，也不需要當兵，「五月天」主唱阿信也因扁平足免役；周渝民以憂鬱症為由，向台北市申請免役遭駁回，轉戶籍到基隆市，成功以憂鬱症申請免役獲准，陳柏霖因為氣喘被驗退不用當兵。

明道傳為了「閃兵」在11年內讀了5所大學。(本報資料照片)
明道傳為了「閃兵」在11年內讀了5所大學。(本報資料照片)
許光漢去年向軍隊請假參加金馬獎。（本報資料照片）
許光漢去年向軍隊請假參加金馬獎。（本報資料照片）

許光漢 羅志祥 周杰倫

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