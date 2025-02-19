台演員張翰揭妻罹癌開刀膽大樂觀 術後才喊痛

張翰(左起)、大牙周宜霈、許乃涵、蔡亘晏、宋偉恩演出新戲「生日快樂」首映。（圖／大愛電視提供）

台灣藝人張翰、王嫚萱為大愛新戲「生日快樂」宣傳，2人為另一半一則憂一則喜，張翰老婆林利霏去年底因罹患大腸癌第一期，在手術過後，目前狀況還不錯，42歲王嫚萱在公布喜訊後首露面，仍沉浸在新婚喜悅的她，人逢喜事精神爽，並預約3月去做孕前檢查，透露已有生子計畫。

大愛劇「生日快樂」講述東台灣第一間「心蓮病房」的真實故事，透過一群平均25歲的醫護人員，從積極的救人者，變身成為「安寧的送行者」。張翰前不久才經歷老婆罹癌開刀的煎熬歷程，反倒是老婆一派輕鬆，「她神經太大條、膽子很大，她想說既然有了就治療、開刀就開刀，開刀後才驚覺不是小刀，還說好痛喔。」

張翰坦言一開始因自家有癌症 史，才帶太太去做身體檢查，「結果我沒事，反而是她有事」但夫妻倆仍保持樂觀，認為及早發現已是幸運，也提醒大家記得做大腸鏡檢查，張翰說，林利霏現在也不再委屈往肚裡吞，生氣就發洩，盡量不讓情緒累積。

王嫚萱（湘瑩）在小年夜公布喜訊，透露去年12月已結婚，她露面受訪，大方分享「新婚每天都很開心」，她跟老公相識10年，交往1年結婚，2人從好友到情人再到枕邊人，彼此相識在最低潮期，她剛經歷計程車事件，老公則剛離婚，當初不覺得會在一起，如今卻攜手同行，她說：「可能就是緣份到了。」