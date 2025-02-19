凍齡玉女蘇慧倫新歌太入戲 自嘲是情緒的奴隸
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蘇慧倫新歌「就說給我聽」有別於先前主打「抬頭紋」的輕鬆，這次由告五人雲安作詞作曲，風格尖銳又溫柔，引出蘇慧倫巧妙的高低音。MV找來黃迪揚演出，他見到蘇慧倫當場化身歌迷，直呼自己3歲的女兒也都會唱她的歌。
「就說給我聽」由雲安為蘇慧倫量身打造，有次雙方一起錄製節目「我們的歌」，她主動向雲安邀歌。她表示：「因為告五人很忙，也不確定他是否有空寫，過了一段時間才收到雲安的作品，這首歌的詞曲真的很動人，我在公司遇到他有跟他說『很棒』！」
歌曲音域廣，蘇慧倫一度擔心表現不好，她說：「我必須要很入戲，才能把想要呈現的情感投射出來，歌曲裡面的呼吸也是很重要的表演！」在錄唱時，她不斷凝聚與釋放情感，忍不住自嘲：「真是情緒的奴隸呀。」
MV請來夯劇「影后」中飾演經紀人「壁虎」的黃迪揚演出，蘇慧倫一見到黃迪揚就忍不住喊他一聲「壁虎」，黃迪揚很開心能出演蘇慧倫的MV，直說「受寵若驚」，表示太太很喜歡蘇慧倫，因此時常在家聽到蘇慧倫的歌，就連3歲的女兒也都會唱，他說：「女兒第一首就是聽妳的『哭過的天空』。」蘇慧倫笑問：「還是王菲的『天空』？」說完當場清唱「哭過的天空」，讓黃迪揚確認就是這首歌。
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