凍齡玉女蘇慧倫新歌太入戲 自嘲是情緒的奴隸

蘇慧倫（右）新歌「就說給我聽」邀黃迪揚演出男主角。（圖／相信音樂提供）

蘇慧倫新歌「就說給我聽」有別於先前主打「抬頭紋」的輕鬆，這次由告五人雲安作詞作曲，風格尖銳又溫柔，引出蘇慧倫巧妙的高低音。MV找來黃迪揚演出，他見到蘇慧倫當場化身歌迷，直呼自己3歲的女兒也都會唱她的歌。

「就說給我聽」由雲安為蘇慧倫量身打造，有次雙方一起錄製節目「我們的歌」，她主動向雲安邀歌。她表示：「因為告五人很忙，也不確定他是否有空寫，過了一段時間才收到雲安的作品，這首歌的詞曲真的很動人，我在公司遇到他有跟他說『很棒』！」

歌曲音域廣，蘇慧倫一度擔心表現不好，她說：「我必須要很入戲，才能把想要呈現的情感投射出來，歌曲裡面的呼吸也是很重要的表演！」在錄唱時，她不斷凝聚與釋放情感，忍不住自嘲：「真是情緒的奴隸呀。」