胡瓜曝當年逼兒自美回台當兵 曾拿家產要脅

胡瓜(左)透露當年自己拿家產做為要脅，強迫兒子胡釋安(右)乖乖回台當兵。(圖／年代提供)

王大陸 18日因涉嫌逃避兵役遭到逮捕，豪砸100萬找專門的集團指導，假裝心臟有問題試圖躲過兵役。胡瓜出席媒體春酒餐敘被問及此事，透露當年自己拿家產做為要脅，強迫兒子胡釋安乖乖回台當兵。

胡瓜回憶，胡釋安在美國求學告一段落後，本來想要多待幾年，但胡瓜堅持要兒子回台服兵役，為此甚至說出重話：「我說你給我回來當兵，不然我家產一毛都不分給你。」

胡釋安到場後立刻被媒體關心，打趣問他知不知道爸爸家產到底有多少？胡釋安笑說：「應該連爸爸自己都不知道吧！」他後來乖乖回台，進入陸戰隊服役，還特地找出8年前拍下的中籤照片，胡瓜對此頗為驕傲，因為他當年也是陸戰隊出身。

胡瓜日前無端捲入是非，遭小優在外八卦與助理女主持人宋羽葤過從甚密。小優老闆吳宗憲氣得跟她解約，容易文創證實：「目前小優人不在台灣，等小優回台後，將會進行協議流程。」

胡瓜對此不以為意，透露小優有打電話來道歉。胡瓜淡定表示：「我跟小優說沒事啦！這種小事情介意什麼，我們這麼多大事要忙。」

因為胡瓜主持的華視除夕特別節目為電視台打出漂亮一仗，華視已重金邀約他主持新節目，不過他最近忙演唱會，雙方已定下半年在周六時段開新綜藝節目，等於白冰冰來民視，卻一棒將胡瓜打出去，成為未來華視主力戰將。