領先章子怡40年 夏文汐「露毛」殺夫獲盛讚

夏文汐「露毛」搶鏡「殺夫」領先章子怡40年。(圖／海鵬提供)

改編自台灣知名作家李昂同名小說的電影「殺夫」，取材自轟動上海的社會事件「醬園弄殺夫案」，當年由台灣新浪潮導演曾壯祥首開先河將之搬上大銀幕，夏文汐在片中被迫嫁給屠夫後受盡折磨，不堪受辱的她，決定親手拾起屠刀「殺夫」。

夏文汐片中手刃親夫畫面，迄今仍被奉為「經典中的經典」，不僅媒體誇讚她的演出「令人信服」，包括西班牙、法國、義大利 及英國等知名國際影展更是爭相邀展。有趣的是，時隔40年，大陸女星章子怡近來也在新片「醬園弄」飾演同一角色「詹周氏」，該角色雖先後被夏文汐、范瑞君、章子怡等女星飾演，迄今仍以夏文汐的詮釋最讓人津津樂道，足足領先章子怡的演出40年。

夏文汐以香港 名導譚家明執導的「烈火青春」暴紅，被譽為第一代「霸氣烈女」，也入圍 香港電影金像獎最佳新演員，並在1984年徐楓製作的電影「殺夫」中，演出女力爆發的悲慘村姑，以一場揮刀殺夫戲震撼華語影壇，從此殺開台灣市場，與電影「唐朝豪放女」並列其代表作。

有趣的是，夏文汐與台灣頗有淵源，除了藝名中的「汐」出自台灣地名「汐止」，1996年一度息影的她，更破例到台拍攝「新龍門客棧」及「神鵰俠侶」等電視劇，並在去年到台出席「殺夫」數位修復版首映，以女神氣場再次征服觀眾。

值得一提的是，香港名導陳可辛改編翻拍電影「醬園弄」、由章子怡演出，並入選坎城影展，也形成該片與「殺夫」數位修復版同一故事的兩部電影同時出現在國際影展的熱況，十分有趣。章子怡與夏文汐的演出究竟孰能勝出，更引發不少網友的熱議及期待。