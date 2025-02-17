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許淑絹再度攜手林佳蓉 喊話要唱到「民歌60」

記者林士傑／綜合報導
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許淑絹(左)開心宣布當阿嬤，再度攜手林佳蓉回歸。（圖／中華音樂人交流協會提供）
許淑絹(左)開心宣布當阿嬤，再度攜手林佳蓉回歸。（圖／中華音樂人交流協會提供）

一連3天的「民歌50演唱會」來到最終場，包含金智娟、范怡文、許景淳、謝宇威等人接連獻唱，賴佩霞則挑戰金曲「恰似你的溫柔」致敬梁弘志，她唱完後大喊：「梁弘志，我們想你。」

民歌美聲二重唱玉女林佳蓉、許淑絹再度攜手回歸，當年參與台視大學城歌唱比賽贏得第1組重唱冠軍，陸續發行過多首歌曲，可惜歌唱之路並不久遠，39年前林佳蓉出國深造，許淑絹婚後淡出。她們讓粉絲再度重溫美聲，今年63歲的許淑絹開心分享提到去年升格當阿嬤，開心喊話想要唱到「民歌60」，並攻上台北大巨蛋。

此外，3天演出安排致敬三毛、梁弘志、馬兆駿的橋段，賴佩霞跟周治平合作致敬梁弘志，激動直呼「我真的是熱愛、熱戀周治平的歌」。另外她提到老師生前替她寫過歌，從老師的作品中思考分離的感動，她說：「我很幸運，我的童年是在民歌裡面度過，深深感謝這些在音樂上貢獻出心力的人。」

李宗盛跟江學世、張炳輝、陳秀男、黃慶元、劉因國的木吉他合唱團則帶來馬兆駿的代表作「木棉道」等等，李宗盛表示：「民歌替我們這些學業不好的人開了一扇窗，謝謝民歌的陪伴。」最後眾星登台高唱「外婆的澎湖灣」，讓「民歌50演唱會」畫下完美句點。

賴佩霞 玉女

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