戲說從頭／「火車來去」寫實引共鳴 安心亞揪心送摯友

安心亞(右)覺得自己像張育綺在劇中角色一樣個性害羞。(圖／公視台語台、華視提供)

台劇 「火車來去」寫實小鎮生活引發觀眾共鳴，劇中鍾承翰再次離開小鎮回台北工作，眾人火車月台上離情依依的送別畫面，讓離鄉背井打拚的人相當有共感；女星安心亞意外吐露自己小學是邊緣人，對照劇中角色，反而比較像張育綺角色個性較害羞。

而印象最深刻的送別，是安心亞跟當時唯一的好友在月台上難捨難分，「車子開走的那瞬間，真的有一種我也好想跟著車子一起走的感受，眼淚也跟著掉下來」。而劇中鍾承翰角色設定從小小年紀就北漂，他演來也並不陌生。

鍾承翰說：「因為自己也是差不多時間開始打拚，我都自己打工賺錢，從學費、貸款 一直到還款，無論是生活上、費用上都得自己想辦法。」而同時飾演哥哥角色的他，也獲弟弟石知田認同表示：「鍾承翰真的像哥哥，他會讓你可以安心、信賴的把事情交給他，他答應你會完成的事情也都會扎實地把它做完。」

相反的，石知田在劇中角色個性則是較自由且幼稚，對此，石知田也笑表示：「角色可能接近國中或國小時期的我。那時候還認為自己是可以改變這個世界，或者是獨一無二的存在。」而他也解釋，劇中俊良相較來講雖然是比較幼稚、比較不穩重，但也更單純或是更自由，「因為還沒有被世界的現實或是失敗去擠壓過，所以他還是一個非常青澀的樣子」。

最新劇情中，一個雨夜，吳鈴山飾演的站長恰巧撞見梁家榕不慎跌倒在雨中，吳鈴山連忙撐傘扶她起身，沒想到被饅頭攤老闆娘阿花看在眼裡，誤以為兩人雨中散步，隔天便在菜市場聚眾八卦，大肆渲染，意外掀起鎮上一陣不小的風暴。