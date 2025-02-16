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心疼具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會領粉絲默哀10秒

記者李姿瑩╱綜合報導
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Rain在高雄演唱時，領粉絲一起默哀10秒鐘。(圖╱大步整合行銷提供)
Rain在高雄演唱時，領粉絲一起默哀10秒鐘。(圖╱大步整合行銷提供)

韓流天王Rain在高雄流行音樂中心舉辦個人演唱會，他最後在演唱會尾聲，把衣服重新穿好，解釋道：「我會穿起衣服是有理由的。」原來他心繫喪妻的具俊曄，特別想藉著公開場合向前輩和過世的大嫂(大S)致意。

Rain表示，俊曄哥是韓流樂壇的大前輩，「發生這種事真的很惋惜，非常的悲傷」。Rain說他沒有見過過世的嫂子(大S)，「我是後輩，我都已經來到這裡了，所以我覺得在這裡為他們默哀，是最佳的選擇」。

他詢問粉絲：「我們一起默哀10秒鐘，可以嗎？」隨後全場安靜，和Rain一起低頭默哀。

Rain最後懇求：「也請你們為俊曄哥禱告，也請你們多多支持他。前輩真的是很正直又善良的人，真的很謝謝大家，謝謝你們。」

此外，和大S月合作偶像劇「轉角遇到愛」的羅志祥，14日在東京舉辦演唱會唱到「轉角遇到愛」的主題曲「愛轉角」時，表情相當悲傷，有歌迷認為他含淚而唱，只見羅志祥幾度深呼吸、看著遠方，羅志祥更是在唱完後抬頭看著上方，用自己的方式懷念老友大S。

羅志祥和大S交情相當深，在「娛樂百分百」曾有一段時期搭擋主持，兩人除了合作「轉角遇到愛」，音樂上也有有交集，羅志祥的「撐腰」MV有大S跳舞入鏡。

羅志祥在日本演唱會上唱「轉角愛」。(取材自小紅書)
羅志祥在日本演唱會上唱「轉角愛」。(取材自小紅書)

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