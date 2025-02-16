與齊豫合唱「一條日光大道」 「金韻4小」勾滿滿回憶

齊豫(中)和金韻四小合唱「一條日光大道」，左起黃韻玲、英秀青、張瑞薰、王文珍。(圖／中華音樂人交流協會提供)

「民歌50演唱會」第二天在小巨蛋展開，遵循首場的傳承精神，由第一代民歌手胡德夫以鋼琴自彈自唱「匆匆」開場；齊豫演唱「走在雨中」，最難得的是找回40多年前的「金韻四小」成員黃韻玲、英秀青、張瑞薰、王文珍，王文珍特地從日本 返台參加演唱會，4人更與齊豫合唱「一條日光大道」。

當年李雙澤在淡江大學西洋演唱會上，拿起吉他呼籲「唱自己的歌」，催生台灣校園民歌的流行風潮。黃韻玲等人唱完「風告訴我」說：「那些美好的旋律記錄著你和我走過的年少。青春，早已經停留在歌聲裡了，當前奏一響起，你就能看見校園中那個青澀的自己。」

姚黛瑋演唱「我不知道風是在哪一個方向吹」、于冠華演唱「出塞曲」、「告別」，李麗芬帶來「奈何」、「愛情」、「偶然」。

李建復與侯德健合唱「龍的傳人」，這也是原唱與創作兩人時隔14年再次同台合唱，意義非凡。王新蓮與金韻合唱團合唱「往天涯的盡頭單飛」，並透過科技與鄭華娟時空對唱。范怡文連2天到小巨蛋朝聖，也將參加演出。

邰肇玫演唱「奔放奔放」、「如果」以及「野薑花的回憶」。「民歌好搭檔」趙樹海、王夢麟第二天帶來「阿美阿美」、「雨中即景」、「木棉道」等經典歌曲，黃仲崑則演唱「你說過」、「牽掛」，小巨蛋充滿民歌的回憶。