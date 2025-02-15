「國民阿公」邰智源重返電視主持圈 KID到場力挺

KID(右)到場為邰智源、邵大倫送上祝福。（圖／公視台語台提供）

邰智源暌違10年重返電視主持圈，接下公視台語台全新旅遊實境節目「來去恁兜洗魂舒」，搭檔邵大倫一起到各個鄉鎮去洗澡，深入了解當地文化。首播記者會上，邰智源的忘年之交KID（林柏昇）特地出席相挺，送上金磚金字塔，祝福節目收視爆棚。

邰智源過去因為不滿電視台守舊作風，毅然決定轉戰網路，成功在「木曜4超玩」闖出一片天，成為國民阿公。隨著節目團隊各奔東西，原本的主持團隊也產生異動，邰智源證實初代元老全部退役，阿部瑪利亞在約滿退出後，也自嘲「不是製作人的菜」。

不過KID依舊力挺邰智源，一出場就送上大大擁抱，兩人暢談過去錄影的克難時光。被問到「木曜4超玩」未來的發展，邰智源坦言不清楚，但他對主持人來來去去看得很開，強調大家沒有交惡也沒有心結，一切都是自然而然，如果有需要會再聚，沒有的話就自然解散。

經歷過「木曜4」洗禮，邰智源早已百毒不侵，畢竟吃過蟑螂飯、從9樓垂降等考驗，他根本不在乎酸民評論。未來他抱持開放態度，如果有適合的節目邀約他願意考慮，也不排斥再重現當年模仿的風采。