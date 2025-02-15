蔡岳勳被爆外遇女星 于小惠笑了：我非受害者

蔡岳勳(中)、于小惠(左)離婚有一說是因為第三者尚娜介入。(本報系資料照）

台灣藝人49歲于小惠接受本報系聯合報專訪，鬆口跟大7歲的導演老公蔡岳勳已離婚4年多，而蔡岳勳先前被爆出新歡是小29歲的大陸女星尚娜，甚至被冠上「外遇」2字。于小惠有種啼笑皆非：「一直說蔡岳勳有外遇，也太看不起我了，我真的不是受害者。」

于小惠23歲閃婚蔡岳勳，不但生了2兒2女，於公於私都是夥伴，所以當有人解讀尚娜是蔡岳勳外遇對象，于小惠說：「（離婚）怎麼可能因為別人？4個小孩的夫妻，又經營事業共患難，怎麼可能因為一個『陌生人』婚變？不可能為這種『小事』啦。」

至於為何分開，坦言：「時間到了吧，太累了，總是無止盡的付出，我完成不了他的夢想。」

嚴藝文編導的夯劇「影后」中，製作人謝盈萱和導演薛仕凌這對怨偶，外界多認為「原型」就是于小惠和蔡岳勳。于小惠首度回應「不像」，笑說：「光是謝盈萱打排卵針想生小孩，這就不像啦！我都生4個娃了。」但覺得「很承擔」這點像，坦言非常欣賞嚴藝文，「希望回台灣時能見面」。

去年于小惠身邊朋友就一直要她看「影后」，連以前「普拉嘉」的工作人員都說：「小惠姐，他們是不是在我們辦公室藏了鏡頭啊。」于小惠是因為大家都說這劇拍得很好，才找來看的，一看之下果真如此。