民歌50╱楊弦「江湖上」開場 久違經典搭檔再現

木吉他合唱團為民歌50演唱會再聚首，左起黃慶元、李宗盛、陳秀男、江學世、張炳輝、劉因國。（圖／中華音樂人交流協會提供）

中華音樂人交流協會一連3天在台北小巨蛋舉辦「民歌50演唱會」，超過50位歌手輪番演唱，民歌演唱會起源自1975年楊弦在中山堂引領眾人開唱。身為民歌教父，這3天由他以當年紅極一時的「江湖上」一曲開場，致敬眾民歌手與延續至今的民歌魂。

私交超過40年的「MIB三重唱」成員趙樹海、王夢麟再次合體登台演唱「想你」；適逢情人節 ，葉佳修演唱「思念總在分手後」、「再愛我一次」等，應景曲目為活動帶來浪漫的情歌氛圍。

由李宗盛等人組成的木吉他合唱團繼民歌45後再次合體，一連演唱「他們說」、「生命的陽光」等，並說：「木吉他合唱團隨這趟列車也已經過了半個世紀，雖然我們不再年輕，但歌聲依舊誠摯昂揚，讓我們一起在這美好的時光裡，再次感受這些經典民歌所帶來的巨大魅力吧！」

第一天演唱會特別安排兩個懷念與回憶橋段，由馬玉芬演唱「無人的海邊」、王新蓮演唱「匆匆地走過」，再與馬宜中合唱「風中的早晨」致敬馬兆駿。罹患肺腺癌的王新蓮歷經腫瘤 手術後，剛好碰上她65歲生日，她的狀態相當好，還開心分享終於拿到敬老卡。

潘越雲獨自演唱招牌歌曲「天天天藍」、「野百合也有春天」，齊豫演唱「橄欖樹」、「七點鐘」、「一條日光大道」，兩人再合唱「夢田」致敬三毛。曾入圍 金曲歌后的江念庭相隔44年與老友蘇來再聚首，合唱「迎著風迎著雨」。

3天演出共吸引3.3萬觀眾，票房破億，韓國瑜夫妻、張晨光、賴佩霞等人也都到場觀賞。