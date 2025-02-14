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胡瓜給靈感 70歲白冰冰「先睡一起」成圈內最老YTR

記者葉君遠／綜合報導
白冰冰（前中）為了自己YT頻道，寒流來下水泛舟。(圖／白冰冰提供)
白冰冰（前中）為了自己YT頻道，寒流來下水泛舟。(圖／白冰冰提供)

今年70歲的白冰冰投入YT頻道節目「誠懇逗陣」，成台灣演藝圈最高齡的YouTuber，她不諱言靈感來自胡瓜，「我65歲就該領敬老卡，曾想領來當節目橋段，結果胡瓜先做了」，就算兩人去年發生卡節目時段的事，她仍大讚：「他的笑容太可愛了。」

她的節目主打各景點民宿走跳，名稱雖叫「誠懇逗陣」，但台語諧音就是「先睡一起」，70歲的年紀除了是線上綜藝主持人中最高齡者，更是演藝圈最資深的YTR。她說工作最怕一成不變，為了跟上年輕人、玩出新哏，她逼自己要投入接觸各種流行。

白冰冰檯面上跟胡瓜為節目時段鬧得沸沸揚揚，不過私下並無交惡，坦言開節目參考各家，其中包括65歲開YT頻道「下面一位」的胡瓜，「他走出不一樣的風格，我非常喜歡他的笑容，當他真心笑時，眼睛會瞇成一條線，像彌勒佛般可愛」。

她「誠懇逗陣」首集帶著大隊人馬赴宜蘭民宿度假，幕前浩浩蕩蕩打人海戰術，而幕後從攝影師、燈光、助理、成音超過10人，所以兩集交通、食宿就燒掉百萬台幣，其中一段在滾滾洪流的安農溪泛舟，鏡頭前閃過3秒、在舟艇上衝鋒的人，竟然真是她本人。

白冰冰說，那是過年前錄的，天氣寒冷，「我早一天先去戡景，找了4個人挑戰，3個人打退堂鼓，我就自己上了，因為攝影在岸上無法拍到細節，所以畫面一閃而過，但那人真的是我」，70歲搶在寒風中泛舟不怕危險？「我16蹲都跳了，只有自己能超越自己」。

前兩集試水溫，後面想走出自己風格，白冰冰想過，去找幾個在螢幕前消失的老朋友碰面聊，包括好久不見的陳小雲、龍飄飄甚至費玉清，「但這可遇不可求，只能碰運氣」。

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