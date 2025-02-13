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許瑋甯報喜升格董事 邱澤酒後臉紅拒同框

記者趙大智／綜合報導
許瑋甯(左)以董事身分出席春酒，老公邱澤甜蜜相伴。（記者趙大智／攝影）
許瑋甯(左)以董事身分出席春酒，老公邱澤甜蜜相伴。（記者趙大智／攝影）

許瑋甯邱澤結婚3年多，難得在抓馬文化春酒合體。許瑋甯也宣布新身分，成為「時間軸製作所」董事，事前她問老公：「我的公司要跟大家見面，可以陪我一下嗎？」邱澤一口答應：「當然！」但因為喝了酒不願合影，許瑋甯打圓場：「他臉已經紅了，喝酒就會這樣。」

許瑋甯以「天時、地利、人和」形容，她跟抓馬文化合資，開設「時間軸製作所」，並擔任董事一職。前晚受訪時她表示：「自己單打獨鬥很辛苦，現在有這個品牌，可以把藝人、平台（Ztor.）和故事結合。」

至於為何取名「時間軸」，許瑋甯說：「對我而言是過去、現在、未來，但這3個平行的軸線上，可以簽很多藝人和藝術家。」也歡迎大家推薦。她的「董事」名片還沒印出來，員工也還在面試當中。

許瑋甯跟邱澤沒特別過結婚紀念日，就大概知道12月是登記那個月。今年農曆年夫妻倆沒出國跟家人共度，透露每年都會準備年菜。邱澤去年多在大陸拍電影，先前在時創影業拍「永生密碼一九七」何時登場也備受期待。

抓馬文化的蛇年春酒由旗下藝人「大鶴」林鶴軒與「大文」郭文頤搭檔主持，同時宣告3月28日將推出全新影視串流平台「Ztor.」。金馬獎女配角方志友去年因骨裂，在金馬獎坐輪椅出席令人印象深刻，昨晚她開心伸直腿：「全都好啦。」得知「Ztor.」即將問世也十分興奮。

許瑋甯 邱澤

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