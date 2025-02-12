開顱摘腫瘤憂失明 台灣女星鬆口與導演夫已離婚4年

蔡岳勳（右）和于小惠離婚後仍維持不錯關係。(摘自臉書)

台灣女演員49歲于小惠在2023年進台北榮總醫院開顱摘除腦瘤，動刀前寫好遺囑，所有遺產全歸長女蔡牧霏。于小惠接受聯合報專訪時說：「牧霏負責任又成熟，只有她知道怎麼照顧弟妹，我信任她。」就連手術前家屬免責聲明都由年僅20歲的蔡牧霏簽的。如此重要場合獨缺蔡岳勳，于小惠鬆口兩人已於2020年簽字離婚。

于小惠23歲時跟大她7歲的台灣導演蔡岳勳交往，2個月就閃婚，共生了2兒2女。蔡岳勳和柴智屏聯手讓「流星花園」成為台灣偶像劇經典，而于小惠擔任製片和編劇，夫妻成立普拉嘉國際意像影藝公司，於公於私都有極強連結，難以斬斷。

于小惠說：「我們是來中國大陸之後分開的，就慢慢沒交集了。主要是我啦，我這輩子都在家為他、為這間公司工作，下半生想自由一點，想過我的日子。」

開顱切除腦部腫瘤 時，蔡岳勳因為拍戲不在台灣，于小惠說：「有通知，他有去拜神、捐款，開刀前打來說『我昨天幫妳唸了2部經文』。」也謝謝他很努力在賺孩子們的學費。

于小惠（右起）和蔡岳勳在「深夜食堂」開鏡現場。(摘自臉書)

這張被于小惠形容「蔡家四少」，前起逆時針為蔡揚名、福寶、蔡岳勳和蔡淳羽。(摘自臉書)

4個孩子都知道、都接受，也很和樂，蔡牧霏甚至在父母離婚那年在背上刺了太陽和月亮依偎的圖案，太陽代表媽媽，月亮代表爸爸。而日前蔡岳勳4小時快閃，下午1點到台北，5點半就飛回橫店繼續導戲，于小惠坦言超感動：「他陪著牧霏拍照，帶出情緒，就像以前教公司藝人那樣投入。」

于小惠2022年底意外發現長了腦瘤，從手術檯醒來後第一個念頭，告訴自己要珍惜多出來活著的每一天。她之所以發現有腦瘤，並非健檢，而是某天左眼視力突然模糊，起先以為度數不夠，還換新隱形眼鏡，還是沒用後改掛眼科，醫生認為視力沒問題，建議去大醫院進一步檢查，於是她到台北某大醫院照MRI（核磁共振），這才發現腦中有2.9公分腦膜瘤。

于小卉近年定居上海，不只台灣，當地知名的華山醫院也去了，但碰到的醫生共同點就是嚇病人。她的腦瘤雖不是惡性，可是包住主動脈，也壓到視神經，醫生說得很恐怖，不但要開顱，還形容視神經跟豆腐一樣脆弱，搞不好就此失明，聽完這些于小卉嚇哭了。

於是她開始上網查資料，最後找到台北榮總神經外科主治醫師許秉權。于小卉模仿許秉權口吻：「失明哦，會啦，2%或3%機會啦，妳怕死哦，我是覺得不會啦，4到5天絕對讓妳出院！」果然第4天許醫師如偶像劇男主角那般，到她病房拉開窗簾：「不要躺著，像正常人一樣起來活動，加油！」她也順利出院。

于小卉聽說自己插管後一直在吐管子，手術結束後本要進加護病房，許醫師覺得她狀態太好，直接就進普通病房。而她從頭到尾沒剃頭，只有左腦一排釘子，「不知他怎做到的，還會考慮到妳愛美」，這一路感慨萬千：「病人都生病了，醫生有沒有慈悲之心真的很重要。」因為太感念許醫師，她才會寫了「神之手」劇本送金馬創投，關注面臨生死抉擇的醫生養成和初衷。

于小惠（中）非常愛孩子。(摘自臉書)