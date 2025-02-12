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S媽憶女：心破一個洞 具俊曄、小S瘦一圈

娛樂新聞組／綜合報導
大S(右)和具俊曄的愛情感動了不少人。(取材自Instagram)
大S(右)和具俊曄的愛情感動了不少人。(取材自Instagram)

大S（徐熙媛）驟逝，S媽在臉書二度發文，寫下：「心破了一個洞，要如何補上？」讓人看了心碎。和大S結婚滿3周年的老公具俊曄也是悲痛不已，過去熱愛健身的具俊曄，面對愛妻離世，肌肉也跟著不見了，讓人相當不捨。知情人士透露，小S也暴瘦一大圈，看來相當難受。

大S頭七這天，不少親友以大S結婚3周年的名義，齊聚為大S悼念，據在場人士透露，具俊曄看起來明顯疲憊不堪，消瘦了許多，也讓人擔心失去摯愛的他，不知道要花多少時間才能走出傷痛。

日前大S家人邀請邱瓈寬、阿雅、Makiyo等齊聚，雖喝著香檳和吃水果。知情人士透露，小S暴瘦一大圈，悲傷難以平復。S媽再度發文，似乎是深夜思女失眠，只能靠臉書抒發心情，大S過去是家中的頂梁柱，全家人都很聽大S的話，如今大S離開得太突然，S媽恐怕還需要一段時間才能走出傷痛。

大S的骨灰目前暫放在家中，擇期進行環保樹葬，不過徐家顧及大S及徐家人隱私，不會公開樹葬的時間和地點，而據媒體報導，大S樹葬地點應該是位於木柵。

大S走得突然，她生前個性低調，因此小S特別包私人專機帶姊姊回台、也不舉辦告別式，為的就是希望能平靜送姊姊最後一程，樹葬時間和地點自然也不會對外公開，因為一旦公開，屆時勢必會引來大批媒體搶拍，這並非大S和徐家人所樂見，而根據台北市殯葬管理處的資訊，台北市可供申請樹葬的地點包括木柵「詠愛園」與「落羽之丘」，這兩處園區總面積約1萬9400平方公尺，提供1萬5900個樹葬穴位，推估大S長眠地點可能就位於這兩處其中之一。

具俊曄昔日勤健身。(圖／寬宏藝術提供)
具俊曄昔日勤健身。(圖／寬宏藝術提供)

大S 具俊曄 小S

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