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柯佳嬿 不擔心拍戲精神外遇 自曝維持婚姻祕訣

記者趙大智／綜合報導
柯佳嬿自曝維持婚姻祕訣。(記者沈昱嘉／攝影)
柯佳嬿自曝維持婚姻祕訣。(記者沈昱嘉／攝影)

台灣演員柯佳嬿Netflix影集「童話故事下集」詮釋厭世已婚女，戲外她和坤達從交往到結婚長達13年，雖然認同「婚姻是愛情墳墓」這句話，但「如果沒有婚姻也會死無葬身之地」。柯淑勤劇中總想掌控兒子劉以豪、媳婦柯佳嬿，現實中她最受不了的婆婆是叨唸型，但自己曾跟婆婆同住1年時，不但不敢回嘴，反而會含著眼淚矯正錯誤，強調：「我沒你們想像中那麼兇啦。 」

柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤、姚愛甯、謝依霖、傅孟柏昨出席Netflix「童話故事下集」記者會，由於劇中有段台詞是「婚姻是最不合理的契約，怎可能50年都不對別人心動」，柯佳嬿倒是完全不擔心拍戲會精神外遇：「我還怕沒有心動的感覺！」也會努力放大對劉以豪的欣賞和好感。

柯佳嬿坦言不覺得跟坤達是上演童話故事，就跟大部分人都差不多，「我跟坤達戀愛很久，一段感情很長，會經歷不同階段也不是壞事，新的階段創造新的回憶，經歷各種高低起伏」。像姚愛甯因為看到長輩的「童話故事」很可怕成為不婚族，但柯佳嬿覺得不用因為別人的不順而不認可婚姻，而維持婚姻的祕訣，是希望能有獨處時間 ，關係再緊密都要有自己的時間可以呼吸 。

柯淑勤離婚多年，為老公還債的故事還成為「影后」謝瓊煖角色原型。在「童話故事下集」裡，劉以豪被稱為「媽寶」，就是因為她的強勢。的確，假設女兒拿婚事要脅「不然就斷絕母女關係」，柯淑勤肯定會冷冷回：「斷啊。」自認教養出的孩子沒人敢情勒她。

但柯淑勤也說，如果日後真的成為婆婆，她絕對有事都直接了當表達，也不會囉嗦，言下之意會是個100分的婆婆，跟劇中不同。

坤達(見圖)和柯佳嬿戀愛很久。(記者吳致碩／攝影)
坤達(見圖)和柯佳嬿戀愛很久。(記者吳致碩／攝影)

柯佳嬿 Netflix

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