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「玩命關頭」男星驟逝 心臟病發愛子證實：已在天堂　

詹懷雲甩暖男形象 變身浪子大秀黝黑壯肌

記者陳穎／綜合報導
詹懷雲在「命中註定那頭鵝」大秀養眼好身材。(圖／台北双喜提供)
詹懷雲在「命中註定那頭鵝」大秀養眼好身材。(圖／台北双喜提供)

台灣男星詹懷雲去年因影集「影后」暴紅，他在大銀幕新作「命中註定那頭鵝」一改影集裡深情奶狗暖男形象，成為住在遊艇上的浪子，被飾演他舅舅的納豆狠批，新生代男神「大崩壞」。詹懷雲為了本片花了大量時間曬黑，展現黝黑精壯陽光形象的他，光是一張裸上身劇照，就引發許多女觀眾笑說「求使壞」。

「命中註定那頭鵝」是由新銳導演楊宥瑜自編自導、破億票房電影「孤味」團隊製作，曾獲選為高雄電影節開幕片，贏得超好口碑。詹懷雲在片中飾演「何德利」，因為家庭關係不太相信愛情，女主角林奕嵐飾演的「月鵝」恰巧相反，她是「阿德利企鵝」的頭號粉絲，堅信愛情的本質跟企鵝的婚姻價值觀一樣純粹，自己必定能遇見「命中註定的那頭鵝」；某天她在路上遇見了身著企鵝裝的詹懷雲，在他身上聞到與阿德利企鵝相同的氣味，鼓起勇氣倒追。

四位主要演員都表示認同「命中註定」、「一見鍾情」，詹懷雲說：「我相信一見鍾情，但愛情誰也說不準，就順其自然。」林奕嵐是感覺派：「有感覺的時候，我會看著對方用眼神交流，如果頻率對到就會深入聊天，有共同點的話就會想要認識他。」

納豆和陽靚在片中飾演一對分手戀人，去年底與另一半依依登記完婚的納豆幸福表示：「我和女朋友談了六、七年戀愛，很多事情都很自然，跟她一見面就想好好疼她、陪她、被她照顧，所以我相信命中註定的愛情。」

陽靚則說：「我永遠記得見到我男友第一眼的畫面跟空氣，就是命中註定的感覺，當你看到這個人、對到那個眼，他走路的方式、神情，就不由自主被吸引，無法用言語形容。70幾億人口中，你要和這個人相遇本身就很困難，那一刻要有火花更難，我的愛情就是一見鍾情。」

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