「永遠愛妳」傳哀傷鋼琴聲 具俊曄好友證實：歐巴自彈
大S（徐熙媛）病逝於日本東京，頭七卻也是她與具俊曄重逢閃婚，迎來結婚3周年的日子，具俊曄一早發文，以韓文寫下「永遠愛你」，看了讓人感傷。
不過大陸導演汪子琦卻在底下留言開嗆：「You are phony person（你是個虛偽的人）」引發許多網友熱議。網友不紛反擊：「你是誰？刷存在感嗎？做人不善良，一切都是枉然」、「別在這種時候隨意攻擊他人」、「希望妳也能學會善良」、「你先管好自己的婚姻吧」。
汪子琦被網友砲轟，在自己的微博發文：「我就是看不慣那個韓國老男人發的那個虛偽的毫無溫度的公關聲明，通篇我看到只有算計沒有失去摯愛的痛苦…請活著的人給予她尊重讓她好好的安息。還有不要拿我曾經的婚姻來攻擊我，我離婚是淨身出戶的。一段不好的婚姻，輕則傷身，重則身敗名款。」更解釋用英文罵具俊曄的原因「因為那個韓國醜男人不認識中文」。
大S頭七當天，具俊曄在社群中發文「永遠愛你」，搭配的哀傷鋼琴聲，被好友聽出那段鋼琴樂就是具俊曄親手彈奏。
具俊曄一早就在社群中以韓文寫下「永遠愛你」並標註大S的帳號，背景音樂是鋼琴聲，具俊曄過去「酷龍」的搭檔姜元來的妻子金鬆一聽就立刻在貼文留言「演奏的人是我歐巴！」，一聽就知道是具俊曄彈給亡妻的音樂，回應網友的同時也肯定具俊曄的音樂實力。
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