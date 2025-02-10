台灣影評人獎入圍揭曉 「小雁」5項最風光 許光漢連莊

夏于喬(左)、楊貴媚主演「小雁與吳愛麗」雙雙入圍金馬獎。（本報資料照片）

第六屆（2025）台灣影評人協會獎入圍 名單正式公布，夏宇喬和楊貴媚主演的「小雁與吳愛麗」入圍5項大獎最風光，包括最佳影片、導演、劇本，兩位主角夏于喬與楊貴媚雙雙入圍最佳女演員，而還在服兵役的許光漢 ，也以「青春18x2 通往有你的旅程」入圍影帝，將和李康生、喜翔資深前輩一較高下。

今年台灣影評人協會獎初選共有26位會員參與投票表決，3月將進行最終討論決選，決定最佳影片、導演、女演員、男演員與編劇獎五個獎項，此外也將頒發一項特別表揚獎，鼓勵表現特別傑出的電影工作者。3月底亦將與影視聽中心合作之「第五屆傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮」上頒發「台灣影評人協會特別貢獻獎」，肯定年度最具創新與顛覆思維的電影工作者。

獲得4項提名的作品共有3部。黃熙導演的第二部劇情片，描寫三代母女關係的「女兒的女兒」入圍最佳導演、劇本，片中表現突出的兩位女主角林嘉欣與張艾嘉也順利入圍最佳女演員；徐漢強導演的恐怖喜劇「鬼才之道」，入圍最佳影片、導演、劇本，以及演出亮眼的最佳女演員張榕容。王品文與彭紫惠導演的中老年夫妻感情電影「春行」，也入圍最佳影片、導演、劇本以及男演員獎。

新加坡 導演楊修華的第二部劇情長片「默示錄」，以及吳璠導演的女性議題紀錄片「曦曦」，各入圍兩項。另一部紀錄片，羅苡珊導演的「雪水消融的季節」，也入圍最佳影片。