大S頭七 小S曬蝴蝶結髮夾疑追思

小S首度發文，疑似是大S遺物睹物思人。（取材自微博）

大S 本月2日在日本病逝，8日是她的頭七也是她和具俊曄 的結婚紀念日，讓外界都鼻酸。從少女時代出道就一起相親相愛的妹妹小S ，這幾日除了發聲闢謠以外，未在社群上活動的她，9日午夜更新了IG上的限時動態，曬出了一個蝴蝶結珍珠髮夾的照片，疑似是姊姊大S的遺物，但並未留下任何文字，讓不少粉絲相當心疼。

今(9日）大S頭七過後，凌晨12點，小S在姊姊過世後首度在IG發文，Po出一個金色珍珠蝴蝶結髮夾照片，網友們也睹物思人悼念大S。不少網友直呼：「感覺就是姊姊的東西」、「好好休息不要勉強自己」、「真的太痛」。

而大S頭七當日，邱瓈寬等徐家親友午後也到大S家中，以慶祝結婚紀念日的名義，陪伴具俊曄一起熬過傷痛。

邱瓈寬和大S過去都是同一位律師的客戶，兩人因此結識。大S不像外界喊邱瓈寬「寬姐」，而是更親暱地叫她「姐姐」。邱瓈寬半年前喪母，大S和具俊曄聯名送花慰問，交情可見一斑。

和具俊曄合作40年的搭檔姜元來非常擔心他，不停透過訊息和社群發文幫具俊曄加油。姜元來公開他和具俊曄的私下對話，感嘆老友現在沒辦法講電話，因為「一開口就會哭」。

併

大S另一位好友范曉萱的狀況也引人關注，因為自大S病逝以來，她一直沒有發聲，許多粉絲擔心范曉萱可能因為內心極度悲痛或其他原因選擇了沉默，尤其她過去有憂鬱症病史，更擔心她無成承受這種打擊。同時，有不少網友認為每個人處理悲傷的方式不同，范曉萱有權選擇自己的哀悼方式，不應該受到外界的壓力或指責。還有一些粉絲回憶起范曉萱與大S的美好往事，希望能夠看到她早日走出陰影。