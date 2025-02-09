何琇瓊揭祕辛 「還珠格格」拍了4個版本

何琇瓊（左二）在瓊瑤生前陪她出席新書記者會，右一為瓊瑤獨子陳中維，左一為孫女。（本報資料照片）

瓊瑤 去年12月選擇「翩然」辭世，享壽86歲。時隔2個月，日前她的兒媳兼接班人何琇瓊首度公開露面，主講「還珠格格：一個妖怪的誕生」。人前看似精神奕奕的何琇瓊，講座結束後下了台，一聽到今年是「第一個沒有（瓊瑤）阿姨的農曆年」立刻鼻酸泛淚，無法再說下去，難掩喪失至親的悲痛。

瓊瑤「我的故事」最終版本上市，在台北國際書展開跑，何琇瓊打頭陣聊「還珠格格」，她分享「還珠」製作祕辛，開拍之初不被看好，一幫新人中，唯一有知名度的是「小虎隊」，但吳奇隆因為當兵無法加入，由蘇有朋搭陳志朋演出。

而小燕子、紫薇、金鎖的角色更是一陣大風吹，最早小燕子相中李婷宜，經紀人李靜平慧眼推薦北影學生趙薇 演紫薇，趙薇甚至把紫薇的劇本都背得滾瓜爛熟了，林心如 則演丫鬟金鎖。只是李婷宜因接成龍電影遭換角，改讓趙薇演小燕子，林心如演紫薇，劉雪華推薦的范冰冰演金鎖，誤打誤撞成就一齣暴紅劇。

做為一個超級IP，連瓊瑤都說「還珠格格」真是個妖怪！一路共拍了4個版本，創下驚人收視紀錄，在各平台播映量總累積達50億。只是2019年開始因為范冰冰、趙薇先後被大陸列為「劣跡藝人」遭封殺，何琇瓊感嘆受到「無辜重創」，因為「還珠1、2」被下架後，目前只看得到黃奕、古巨基「還珠格格3」版本以及「新還珠格格」。據了解林心如跟趙薇合作的片子也受波及，無法露出。