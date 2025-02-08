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虐心巧合… 大S頭七竟是結婚紀念日 具俊曄：永遠愛妳

娛樂新聞組╱綜合報導
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具俊曄和大S重逢僅三年。(取材自Instagram)
具俊曄和大S重逢僅三年。(取材自Instagram)

大S後事尚未辦妥，前夫汪小菲和現任丈夫具俊曄已開始隔空叫戰，具俊曄真情流露的聲明搏得全網好評。8日就是大S和具俊曄的結婚3周年紀念日，如今卻變成大S頭七，令不少網友都感嘆「偶像劇都寫不出這麼虐心的劇情」，而具俊曄發文，以韓文寫下「永遠愛你」，看了讓人感傷。

大S與具俊曄重拾昔日情緣，並於2022年閃婚，具俊曄曾於節目上分享和大S重逢時刻，還有節目曝光當時畫面，2人愛情被稱宛如偶像劇。

綜合媒體報導，具俊曄先前用中韓文版聲明澄清連日謠言，中文版聲明原本寫「關於孩子們，我不要讓任何惡人接觸孩子們，都透過律師用法律措施讓他們安全的成長到成人」，語句有些混亂，發完幾分鐘後重新修改、補充，把「不要讓惡人接觸孩子們」刪除，並表示之前的中文帖子可能會引起誤會，重新改為「關於孩子們應得的財產，希望在律師的監督下，都能妥善把孩子的權利維護好」。

報導指出，8日是大S頭七，有網友發現也是她和具俊曄結婚三週年紀念日，天人永隔忍不住在社群平台Threads哭喊：「太虐心了啦」、「史上最虐韓劇」、「編劇都編不出大S一生的劇本...」。

具俊曄因大S前夫汪小菲與中國大陸酸民的一陣操作，他經常被指「吃軟飯」、覬覦大S的財產。但事實上他身為「韓流祖師爺」，在南韓擁有不容小覷的資產，在演藝圈的地位也非同小可。

55歲的具俊曄早在1990年代就已是南韓歌壇的頂流人物，與姜元來組成的音樂組合「酷龍（Clon）」在亞洲掀起了一股風潮，為韓流打下厚實的基礎，被譽為韓流始祖，在南韓演藝圈地位崇高。

據報導，具俊曄在韓的住處位於首爾江南漢南洞高級住宅區「UN Village」，與許多巨星比鄰而居，江南之於首爾，相當於台北的信義區，是地價、房價最高的區域，而他所居住的三房三衛公寓、權狀面積為103坪，甚至位於搶手的漢江第一排，2020年時的市價為7千多萬台幣(逾213萬美元)。

具俊曄在大S頭七日再發聲。(取材自Instagram)
具俊曄在大S頭七日再發聲。(取材自Instagram)

具俊曄 大S 南韓

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