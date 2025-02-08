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大S骨灰暫放家中 將擇日樹葬 小S曝背後原因

娛樂新聞組／綜合報導
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大S骨灰打算採用樹葬。（取材自微博）
大S骨灰打算採用樹葬。（取材自微博）

大S在日本病逝，骨灰由家人帶回台灣大S家中，有傳出S家人打算讓大S骨灰永遠放在家中，此舉竟造成社區住戶不滿開轟。不過徐家表示，打算採用樹葬的方式，讓大S入土為安。稍早小S透過經紀人證實要讓姐姐的骨灰回歸大自然，目前正在申請中。

小S透過經紀人回應表示，大S生前姊妹淘就不避諱地常聊到生死議題，「記得姊姊說，如果有一天走了，想要環保樹葬，所以我們正在申請中，目前骨灰先暫放溫暖家中，等申請到了，就會把親愛的姊姊骨灰回歸大自然」。

原先傳出大S骨將永遠放家中，一名網友在Threads上發文，痛批有公眾人物自私公開把親人的骨灰放置家中，「完全無視社區大樓住戶的不安」意有所指地說，「既然那麼愛姊姊，每天都必須跟她聊天，為什麼不放妳帝寶自家？」原PO還表示，「要想人家尊重必須要先尊重別人吧！逝者已矣，請讓她安息吧！連陽宅陰宅都分不清楚，如果是透天別墅，你們要放幾十個骨灰我們管不著，但請不要讓大樓住戶要為了你們的自私行為而沒了生活品質。」

在大S骨灰可能永遠放在家中的消息曝光後，不少人好奇這在民俗風水學上是否可以？台灣命理師江柏樂解釋「絕對不行」，輕則引發小病，重則可能導致重大疾病。

台灣命理師江柏樂在臉書專頁「江柏樂風水好好玩」發文寫道，這兩天很多人問骨灰能否放在家裡，他的答案是：「絕對不可以！」將骨灰放在家中，輕則會引發小病，重則可能導致重大疾病，甚至可能引發精神方面的問題。這是因為生者和死者的氣場不應混雜，「會導致陽氣被陰氣吸收，從而使家中的運勢變差。」

大S 小S 臉書

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