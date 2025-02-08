多次重拍創收視紀錄 瓊瑤兒媳現身談「還珠格格」秘辛

何琇瓊（左）和主持人煒智與觀眾分享「還珠妖怪」。(讀者提供)

瓊瑤 去年12月選擇「翩然」辭世，享壽86歲。時隔2個月，她的兒媳兼接班人何琇瓊首度公開露面，主講「還珠格格：一個妖怪的誕生」。人前看似精神奕奕的何琇瓊，講座結束後下了台，一聽到今年是「第一個沒有（瓊瑤）阿姨的農曆年」立刻鼻酸泛淚，無法再說下去，難掩喪失至親的悲痛。

瓊瑤「我的故事」最終版本上市，在台北國際書展開跑，書展最後3天，由何琇瓊打頭陣聊「還珠格格」，接著瓊瑤2位御用首演沈怡、丁仰國接棒。昨(7)晚座談中，當初挖掘趙薇 、同時也是林心如 、蔣勤勤的金牌經紀人李靜平也到場。

何琇瓊分享「還珠格格」製作秘辛，原來當年瓊瑤其實同時推出另一部電視劇「蒼天有淚」，卡司較強皆一時之選，有朱茵、蔣勤勤、劉德凱、庹宗華，相較下「還珠格格」像個小可憐，就是一幫新人組成，唯一有知名度的是「小虎隊」，但吳奇隆還因為當兵無法加入，由蘇有朋搭陳志朋演出。

而小燕子、紫薇、金鎖的角色更是一陣大風吹，最早小燕子相中李婷宜，李靜平慧眼推薦北影學生趙薇演紫薇，趙薇甚至把紫薇的劇本都背得滾瓜爛熟了，在瓊瑤旗下經紀公司的林心如則演丫鬟金鎖。只是李婷宜因為接了成龍電影，希望劇組等她2個星期，瓊瑤跟何琇瓊商量後果斷換角，改讓趙薇演小燕子，林心如演紫薇，劉雪華推薦的范冰冰演金鎖，沒想到誤打誤撞成就一齣暴紅劇。

現場有珍貴的小型文物展。(記者／趙大智攝影)

做為一個超級IP，連瓊瑤都說：「『還珠格格』真是個妖怪！」1997年的「還珠1 」風靡整個華人圈，一路共拍了4個版本，驚人的收視紀錄未曾被打破，在各平台播映總累積達50億點擊量，連Netflix 去年都加入播出。到底為什麼能不斷重拍、重播，連何琇瓊都覺得神奇，尤其並不是瓊瑤自己想拍，而是平台要求合作。

更別提動不動上熱搜，先前大陸藝人王星從泰國被誘騙至緬甸，網友立刻聯想到「還珠格格」裡爾康被帶到緬甸的橋段，稱他300年前就去了緬甸遭毒打被威脅，「瓊瑤阿姨劇情太超前」，又再上了熱搜。

只是2019年開始因為范冰冰、趙薇先後被大陸列為「劣跡藝人」遭封殺，何琇瓊感嘆受到「無辜重創」，因為「還珠1、2」被下架後，目前只看得到黃奕、古巨基「還珠格格3」版本以及「新還珠格格」。據了解林心如跟趙薇合作的片子也受波及，無法露出。

「還珠4.0」的啟動計畫受疫情影響一度停擺，何琇瓊也鬆口去年芒果TV來邀請，「還珠格格」將以短劇方式呈現，另外因為紫薇那句「你還記得大明湖畔的夏雨荷嗎」，讓山東濟南的大明湖就此火紅，未來也將會跟「還珠」結合推廣旅遊活動，另還有將影片以AI生成動畫、甚至跟明華園合作推出歌仔戲版本，「還珠宇宙」可說生生不息。

何琇瓊（左）和主持人煒智與觀眾分享「還珠妖怪」。(讀者提供)

何琇瓊分享「還珠宇宙」。(讀者提供)