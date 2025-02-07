結婚紀念日竟是大S頭七 具俊曄心碎面對「虐心巧合」

具俊曄、大S結婚近3年。（本報資料照、取材自IG）

大S 後事尚未辦妥，前夫汪小菲 和現任丈夫具俊曄 已開始隔空叫戰。具俊曄真情流露的聲明搏得全網好評，汪小菲的深情形象卻遭媽媽張蘭猛扯後腿，氣得他傳語音給媽媽狂罵髒話。

具俊曄用中韓文版聲明澄清連日謠言，他雖未指名道姓，但一句「有位裝得很淒涼的淋雨亂跑」戳破汪小菲深情之舉，這句話也登上微博熱搜，許多網友直呼說得好，汪小菲裝深情模樣太可笑，大家都看出來他在裝。

而具俊曄中文版聲明原本寫「關於孩子們，我不要讓任何惡人接觸孩子們，都透過律師用法律措施讓他們安全的成長到成人」，語句有些混亂，發完幾分鐘後重新修改、補充，把「不要讓惡人接觸孩子們」刪除，並表示之前的中文帖子可能會引起誤會，重新改為「關於孩子們應得的財產，希望在律師的監督下，都能妥善把孩子的權利維護好」。

不過他的韓文版聲明未改，仍是用「壞人們」（나쁜 사람들）形容，整句話為「孩子們的權利不會讓惡人們染指」。

被影射成壞人，汪小菲當然不甘心。他透過友人放話：「我們會準備好開戰，是誰沒把大S照顧好？」又向媒體透露他精神崩潰無法下床。然而張蘭乾兒子造謠加上張蘭幫謠言按讚，種種行為讓汪小菲白忙一場，氣得他傳髒話連篇的語音訊息痛罵張蘭。

汪小菲的舊愛張穎穎也不是省油的燈，今連發3篇文章砲轟汪小菲「結婚第2年就出軌」，花錢買網軍帶風向。看到網路瘋傳汪小菲在台北街頭下跪痛哭，張穎穎大酸「他肯定給每個女生都下跪過」。