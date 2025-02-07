汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿

沈嶸撕開汪小菲的假面具。（圖／沈嶸魔法學院提供）

大S （徐熙媛）春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎驟逝異鄉，享年48歲，骨灰於5日透過私人包機，在具俊曄 以及S家親友護送下返台，隨後小S也透過經紀人證實，大S已順利返回家中，不會舉辦告別式。大S前婆婆張蘭的乾兒子網紅「我是夏小健」在直播稱大S骨灰返台包機費用226萬為大S前夫汪小菲 負擔，張蘭見狀不但沒有澄清，還繼續點讚，此舉惹毛小S。小S澄清費用全由徐家負責，並罕見怒批：「人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」

而前夫汪小菲在聽聞噩耗後火速來台，不僅向記者鞠躬喊話「多說她的好話」，甚至深夜一臉凝重的在信義區街頭淋雨，如今更爆出疑似買大量水軍營造最愛大S的形象。一系列深情舉動引發許多中國網友議論，認為若大S沒有跟汪小菲離婚，以汪小菲曾兩次鬼門關救回大S的經歷，說不定大S不會走，甚至認為比起具俊曄，真正愛大S的人是汪小菲。

究竟汪小菲的深情是真心實意還是「立人設」？對此，命理師沈嶸再次解析汪小菲和大S的緣份，並讀取汪小菲的腦波，發現汪小菲和大S現在仍是「刑剋」關係，而且還是「汪小菲刑剋大S」，除了大S控告汪小菲積欠撫養費的官司未了之外，主要原因是汪小菲如今一系列的操作，確實是為了利用前妻大S來炒一波熱度，壓下具俊曄，為自己立下「全世界最愛大S的人」的深情人設。甚至汪小菲內心還是有害怕大S的能量，因為大S手中曾握有一些對他不利的把柄。

不僅如此，沈嶸在探測汪小菲對大S的頻率，真愛竟然是0分！雖然汪小菲的痛苦看起來很真實，但並不是出於對大S的憐惜與愛情，而是對於與大S的一段回憶將隨著她逝去而消失，所產生的「失落感」，但這並不代表他還愛著大S。相反的，汪小菲現在滿腦子想的居然都是「如果不趁現在炒一波就沒了」，所以一定要趁現在洗刷以前他出軌、在大S懷孕時動手等不利於自己的名聲。

同時，沈嶸也感應出他似乎有野心要利用大S的離世，來打響自己在華人圈的名氣，才會極盡所能的用各種誇張的深情表現，為自己立下「深情」、「最愛大S」的形象，企圖超越具俊曄，讓整個華人圈都認定他比具俊曄更好，吃定具俊曄是韓國人，對中文不在行，所以也不會為自己辯白。

至於大S確實正如小S所說，對汪小菲的言行都看在眼裡，沈嶸通靈大S的靈魂，發現只要一提到「汪小菲」三個字，大S的靈魂就不斷在哭泣，祂不解為何連自己走了，汪小菲仍不放過祂，還要用這樣的方式虐待祂，一想到生前婚姻中汪小菲與前婆婆張蘭對自己的虐待、離婚後的造謠謾罵，現在連自己離世後還要被利用來打響這對母子的名聲，讓祂的內心湧出一股無法言喻的悲傷，痛苦莫名卻無法表達。

沈嶸表示，大S認為自己在和汪小菲的婚姻中忍耐了許多，有很多苦無法對外界啟齒，以前作為汪小菲的妻子，祂甘願忍耐也就算了，大S本不想再提起，離婚後之所以勇敢閃婚舊愛具俊曄，就是想擺脫「汪小菲前妻」的名號，只想展開新的篇章，過上新的人生，然而汪小菲和張蘭卻持續利用祂的明星身分，對祂無止盡的造謠謾罵。如今祂對汪小菲只有一個感想：「你們這對母子對我真的太狠了！」

由閱讀大S的靈魂波動中可知，昔日小三張穎穎所言真實性相當高，張穎穎列出汪小菲苛待大S的種種罪狀，包含：大S剛流產不讓坐月子還要求陪他錄節目、孕期毆打大S和小S與黑人陳建州、事業危機時向大S借錢卻不還、企圖引導輿論網暴大S、婚內出軌豔遇不斷、任由母親網暴抹黑大S……等。沈嶸說這些過往經驗都讓大S現在的靈魂仍痛苦不堪。

至於汪母張蘭在社群發文悼念大S，「熙媛的離世，是我們共同的損失，對於孩子們更是沉重的打擊」，沈嶸驗證後，表示張蘭其實只是基於社會禮貌而表態，內心對大S的死相當「無感」，腦波中並沒有任何哀悼的頻率，也不覺得有什麼好可惜的，而且她的頭腦中一直跳出「想要挑剔大S」的能量，她覺得兒子自從跟大S在一起後，因為大S名氣太大，導致汪小菲總是被壓制，無法擴張自己的名聲，徒增兒子的挫敗感，加上大S本身相當有個性，讓她難以掌控這個媳婦，所以對於失去大S，她一點感覺都沒有。由此可知，大S在婚姻中承受許多來自婆婆張蘭的壓力，這段婚姻並不快樂。

對於汪小菲誇張的深情舉動，甚至喊大S「老婆」，有許多網友替汪小菲的現任老婆馬筱梅抱不平，認為汪小菲此舉讓現任妻子難堪。然而事實真是如此嗎？沈嶸感應馬筱梅的腦波，驚訝的發現馬筱梅現在倒是非常愛汪小菲，當時戀情剛曝光時，她對汪小菲尚未是「真愛」，如今卻對汪小菲是「真愛」，這是因為她認為自己的名聲跟汪小菲是綁在一起的，所以她選擇跟老公站在一起，她完全明白汪小菲這番操作有利於洗白名聲，且她根本就不在意汪小菲對大S「裝深情」，她自知自己名氣比不過大S，也理解汪小菲曾經愛過大S，但她非常有自信汪小菲跟大S早就是過去式，所以愛汪小菲的心完全沒有受到動搖。

最後，沈嶸知道大家都很想知道大S現在過得好不好，她的猝逝讓許多人非常不捨。對此，沈嶸帶給大家一個好消息：「熙媛是個善良、品格高貴的好女人，她的修行很好，對人和動物都很有愛心，也做了許多善行，所以雖然熙媛是『陽壽未盡』意外猝逝，但因為她美好的修行品德，會轉生至天道，成為天人享福，福報享盡後才會再轉世為人。」希望這個消息，能夠帶給大家和徐家人一絲絲安慰。