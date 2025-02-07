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王淨吐入行10年憂鬱卡關 想在多倫多賣水餃

記者陳慧貞／綜合報導
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王淨發現自己不是「天生熱愛表演」的人。(圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供)
王淨發現自己不是「天生熱愛表演」的人。(圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供)

台灣女星王淨拍完電影「鬼才之道」後，約兩年沒拍長篇作品，她近期登上雜誌封面之星，分享踏入演藝圈10年的心境轉變，以及內心的掙扎與迷惘，當作品屢屢引起關注，她的內心疑問卻越來越大，自問：「我真的想一直這樣演下去嗎？這款遊戲要玩一輩子嗎？」形容自己狀態像打電動，忽然卡關，不知道前方的路該怎麼走。

私下的王淨是個「大I人」，不僅情緒豐沛，更有顆敏感又脆弱的心，是個凡事做最壞打算的INFP-T，但在走出憂鬱狀態、自我沉澱過程後，她學會愛自己，包括愛上「脆弱的自己」。

回顧2024年時，王淨在社群上放了一支年度生活碎片總結，其中驚現她爆哭片段，身邊朋友曾擔心她放上哭得淒慘的模樣真的好嗎？她則選擇直球面對真正的自己，她可以悲傷更可以有負能量，不再刻意追求成為那個「快樂的王淨」。

王淨說，以前總在不健康的關係中優柔寡斷，獨自消磨，現在的她更珍視自己，學會勇敢地去向不適合的人斷捨離。

王淨表示，「我是一個習慣付出的人，但當我開始覺得疲憊，又看見對方持續視一切為理所當然時，我會很沮喪。所以去年，我終於學會認真的告訴對方，我認為的朋友定義不應該是這樣。雖然不論是對我或對方，都會造成一部份的傷害，但與其一直待在一段不健康的關係裡而兩敗俱傷，還不如即時喊停。」

王淨說，「2025年，我希望能成為一個情緒更穩定的人，還有不要忘了，要繼續不斷地輸出愛。」興奮地分享著未來想再出國唸書的願望，還無厘頭笑喊最想在多倫多賣水餃維生。

王淨更珍視自己，學會勇敢向不適合的人斷捨離。(圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供...
王淨更珍視自己，學會勇敢向不適合的人斷捨離。(圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供)
王淨是個「大I人」，情緒豐沛，有顆敏感又脆弱的心。(圖／《ELLE》國際中文版雜...
王淨是個「大I人」，情緒豐沛，有顆敏感又脆弱的心。(圖／《ELLE》國際中文版雜誌提供)

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