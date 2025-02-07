網傳大S真愛是汪小菲？S媽怒駁：和歐巴3年才是她最快樂時光

具俊曄（右）對於大S驟逝，哀痛不已。(取材自Instagram)

大S 香消玉殞，老公具俊曄 及徐家人悲痛萬分，當他們尚還不及走出哀痛時，陸網卻謠言滿天飛，包括「S媽覺得汪小菲 才是大S的真愛」。但據親近徐家的友人私下透露，「S媽對於所有的謠言心灰意冷，一度非常沉痛說出『在她眼中，熙媛跟歐巴這三年的婚姻，才是她（指大Ｓ）48年人生最快樂的時光」。

網上先是爆出汪小菲出錢、打點包機送大S骨灰返台，接著又有稱具俊曄密謀幫熙媛買4600萬人民幣身故保險的謠言，更甚者還傳出，與大S感情深厚的小S歡心鼓舞慶祝姊姊即將離世等至少五大謠言，終讓具俊曄及徐家人無法再容忍，決定全面反擊。

此外，汪小菲舊愛張穎穎7日凌晨連續發文，痛斥「人都去世了，你還在下水軍，你的心呢？」並踢爆他結婚兩年就出軌。

張穎穎說，「他實在太可惡了， 一個快50歲的男人怎麼可能無辜到傻白甜的地步？」還爆料汪小菲在婚後第二年就已經出軌，「他欺騙過的女生數不勝數。別逼我，看看誰掌握的證據更多。我從未拿出一個證據，已經夠仁義了」，相關話題引起熱議。