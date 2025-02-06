張穎穎轟汪小菲 資深狗仔回嗆：哪輪得到小三指責

汪小菲前女友張穎穎出面斥責汪小菲在立深情人設。（取材自微博）

大S 因流感併發肺炎，2日病逝於日本東京，遺體於日本火化，5日已由老公具俊曄坐專機護送骨灰罈回到台灣家中。而她的前夫汪小菲 得知死訊後，一舉一動格外引人注目，也讓前女友張穎穎發文酸他利用大S的離世打造人設，資深狗仔葛斯齊則開嗆「現在哪輪得到過往的小三，出來指責」，張穎穎5日再度發聲爆料。

張穎穎4日晚間在微博 發表長文痛批汪小菲，先是暗指汪小菲利用大S的離世打造人設，更細數汪小菲在結婚期間對大S做的種種惡行，說大S受到的傷都是他帶來的，甚至還在留言區回覆網友，氣憤表示自己當出和汪小菲在一起是被他騙了。對此，葛斯齊忍不住在臉書發文回嗆：「如果各個都死不要臉，休怪我把事情講清楚說明白」、「現在哪輪得到過往的小三，出來指責」。

張穎穎隨即在微博隔空回嗆葛斯齊：「一條好狗的基本素養，就是不會背叛自己的主人，老破狗帶著小破狗出來遛彎了。小破狗能背叛她，也一樣可以背叛你。你還出來說說？誰有我知道的最多呢。我的嘴巴很嚴了喔。莫要發瘋，我不是她」。

張穎穎甚至還在留言區表示：「誰和他在一起身體都會出大問題」，更再次怒嗆：「他授意小破狗出來搞我，就怕搞我不成他家徹底完蛋。我的性格永遠不會柔弱」一席話似乎暗指自己知道更多勁爆內幕。不過這則發文6日已被刪除。

此外，張穎穎也在抖音上傳影片，內容中提到：「遇到不好的人定要及時止損頭也不回向前奔跑，切不可聽信讒言母愛爆棚搭上自己的性命，我的性格好像永遠學不會示弱，吃過的虧也很多，但我會一直保持真實和真誠。」更標註「願女孩都能自成光芒」。