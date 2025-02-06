我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok當談判籌碼？傳中國寧結束美國營運也不賣

使用人數暴增？ChatGPT免登入就能用後 傳大當機、無法回答

張穎穎轟汪小菲 資深狗仔回嗆：哪輪得到小三指責

娛樂新聞組／綜合報導
汪小菲前女友張穎穎出面斥責汪小菲在立深情人設。（取材自微博）
汪小菲前女友張穎穎出面斥責汪小菲在立深情人設。（取材自微博）

大S因流感併發肺炎，2日病逝於日本東京，遺體於日本火化，5日已由老公具俊曄坐專機護送骨灰罈回到台灣家中。而她的前夫汪小菲得知死訊後，一舉一動格外引人注目，也讓前女友張穎穎發文酸他利用大S的離世打造人設，資深狗仔葛斯齊則開嗆「現在哪輪得到過往的小三，出來指責」，張穎穎5日再度發聲爆料。

張穎穎4日晚間在微博發表長文痛批汪小菲，先是暗指汪小菲利用大S的離世打造人設，更細數汪小菲在結婚期間對大S做的種種惡行，說大S受到的傷都是他帶來的，甚至還在留言區回覆網友，氣憤表示自己當出和汪小菲在一起是被他騙了。對此，葛斯齊忍不住在臉書發文回嗆：「如果各個都死不要臉，休怪我把事情講清楚說明白」、「現在哪輪得到過往的小三，出來指責」。

張穎穎隨即在微博隔空回嗆葛斯齊：「一條好狗的基本素養，就是不會背叛自己的主人，老破狗帶著小破狗出來遛彎了。小破狗能背叛她，也一樣可以背叛你。你還出來說說？誰有我知道的最多呢。我的嘴巴很嚴了喔。莫要發瘋，我不是她」。

張穎穎甚至還在留言區表示：「誰和他在一起身體都會出大問題」，更再次怒嗆：「他授意小破狗出來搞我，就怕搞我不成他家徹底完蛋。我的性格永遠不會柔弱」一席話似乎暗指自己知道更多勁爆內幕。不過這則發文6日已被刪除。

此外，張穎穎也在抖音上傳影片，內容中提到：「遇到不好的人定要及時止損頭也不回向前奔跑，切不可聽信讒言母愛爆棚搭上自己的性命，我的性格好像永遠學不會示弱，吃過的虧也很多，但我會一直保持真實和真誠。」更標註「願女孩都能自成光芒」。

大S 汪小菲 微博

上一則

郭富城陪妻回娘家 同框小2歲岳父「天王看起來更年輕」

下一則

肯爺喜歡日本 自稱「前世是日本天皇」

延伸閱讀

張蘭高調宣布7日開工 網痛斥：冷血帶貨王

張蘭高調宣布7日開工 網痛斥：冷血帶貨王
大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看

大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看
具俊曄痛失愛妻大S 不在乎遺產痛徹心肺「餘生如何度過」

具俊曄痛失愛妻大S 不在乎遺產痛徹心肺「餘生如何度過」
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

熱門新聞

趙麗穎(左)、王一博穿情侶裝？(取材自微博)

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

2025-02-03 07:00
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
「肯爺」肯伊威斯特和老婆比安卡現身葛萊美獎，比安卡全裸登場。(路透)

葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場

2025-02-02 20:25
賈玲認為，創作者應以真誠的心對待觀眾。（取材自微博）

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

2025-01-29 14:43
大S（左二）過年前才出席王偉忠女兒歸寧宴。(取材自臉書)

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

2025-02-02 22:10
大S驚傳死訊，驚動全網。(取材自微博)

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

2025-02-02 21:40

超人氣

更多 >
帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬

帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國