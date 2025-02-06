大S骨灰回台包機是汪小菲出錢？ 小S怒：人在做天在看

大S骨灰在家人護送下回家了。（取材自微博）

大S (徐熙媛)在日本流感猝逝，享年48歲，小S(徐熙娣)和具俊曄 5日包私人專機護送大S回台，但大陸網路卻盛傳包機費用約180萬台幣（約5.5萬美元）是由汪小菲 支付處理，S家親友痛批汪小菲是在「睜眼說瞎話」，忍耐多日的小S也怒回「人在做天在看」。

小S在難過情緒中親回，「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」

網傳護送大S包機費用是由汪小菲處理，遭到S家親友駁斥。（本報資料照片）

近日，抖音有網紅錄製影片，直言這趟包機其實是「台灣媒體報導是汪小菲出資包機」，還說汪小菲的個性絕對不允許大S的骨灰被當成「貨物」，這一次是他主動聯繫解決問題，就是要讓大S體面回來。這段影片，汪小菲的媽媽張蘭也按讚、推薦，但不少網友紛紛懷疑真實性，也認為這時候是誰包機都不重要，這時候何需邀功。

另外，有眼尖網友發現，S媽過去曾分享和具俊曄一起比愛心的貼文，但這一篇文章已經刪除，要看該文章只會顯示「無法查看此內容，會發生此情況，通常是因為擁有者僅與一小群用戶分享內容、變更了分享對象，或是刪除了內容」，S媽刪除和具俊曄合照立刻衝上微博熱搜。