學霸也不是什麼都會 張鈞甯車子停不好 延誤劇組收工

張鈞甯在影集中多次挑戰飛車戲，她透露雖然私下沒有開車，但在劇組保護下並不緊張。(圖／公視、中華電信、瀚草文創提供)

國際醫療犯罪影集「he Outlaw Doctor 公視「化外之醫」將於3月8日起播出，影集今日釋出全新「密醫版海報」並公布正式預告，預告中張鈞甯試圖飛車甩開警察，甚至在戲中衝撞警車。

影集內容涉及海上浮屍、人口販運、器官移植等驚悚事件，監製湯昇榮強調這些情節皆取材自曾發生在台灣的真實案例，而張鈞甯談到拍攝飛車追逐戲時笑言自己絲毫不緊張：「比較害怕的應該是導演。」

「密醫版海報」以強烈的視覺張力呈現劇集的核心理念。海報中，手術室內散亂的醫療器械堆砌出異樣的空間，宛如將生死置於命運的天秤之上。張鈞甯雙手戴著潔白的手術手套，指尖微微蜷曲，彷彿握住了某種無形的決定；男主角連炳發沉默而警惕，目光深陷於光影交錯之間，似乎在黑暗中尋找一線生機。

張鈞甯在非正式醫療場所幫難以就醫的病患進行治療。(圖／公視、中華電信、瀚草文創提供)

張鈞甯在與越南 演員連炳發組成「化外雙俠」，連炳發在劇組被稱為「發哥」，他不僅是越南影帝，擁有大批粉絲，去年參演「披荊斬棘的哥哥」越南版後人氣更是水漲船高。在此次影集演出中，連炳發化身為「怪醫黑傑克」，與張鈞甯攜手行醫，工作人員形容兩人在演出時彷彿挑戰「不可能的任務」。

張鈞甯表示：「我們不只要進行高難度手術，還要同時說出專業醫療英文台詞。」她也透露：「但私下我們很愛打趣開玩笑，算是一種在高張力拍攝下放鬆的方式。」兩人在戲裡戲外都可說是患難見真情。

「化外之醫」正式預告從張鈞甯的視角揭露她與「發哥」連炳發相識的過程，連炳發原本是醫術高超的越南整形外科醫師，為了就近照顧在台灣燒燙傷的母親並籌措醫療費 用，在台灣醫院做清潔工，並拿取廢棄醫療用品、藥品進行非法醫療。某次偶然的機會，他遇上了神經外科醫師張鈞甯，兩人為了各自目的從事高風險的醫療行為，從最初的針鋒相對，到逐漸了解彼此並成為強力夥伴，卻因此陷入更多危險，面對檢警的追查，兩人經常必須飛車逃亡。

張鈞甯是此次的「駕駛擔當」，雖然她私下沒開車，但上戲時絲毫不害怕，只有一場停車戲讓大夥遲遲無法收工，她笑喊：「因為我一直沒辦法把車好好停在停車格裡！」她也幽默說：「還好這場戲發哥不在現場，不然一定會一直被他提醒！」

張鈞甯（右）試圖協助「發哥」連炳發不被警方發現其蹤跡。(圖／公視、中華電信、瀚草文創提供)

監製湯昇榮表示，這部影集的主要角色都得具備十八般武藝，因為他們必須在沒有資源的情況下處理各種醫療行為。他舉例，如影集「馬蓋先」男主角需要想辦法在當下處理問題，而「化外之醫」連炳發是一位越南整形外科醫生，必須在非正式醫療場合尋找特殊的手術方式，張鈞甯是神經外科醫師，也在邊緣地帶幫孕婦接生或看病，展現了在醫院裡無法處理的醫療狀況。

此外，湯昇榮指出劇情在醫療與法律交織的故事下，涵蓋許多社會議題，如：非法移工偷渡 來台，但卻慘遭人蛇集團丟包成海上浮屍，82萬在台移工撐起20多萬個家庭的照顧工作背後，卻面臨若懷孕要與死神博命的悲歌，每個事件都讓人怵目驚心。