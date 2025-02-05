曾說「到另一個世界前不讓自己有皺紋」 網友：大S做到了

大S當年上節目的片段被網友翻出來。(取材自網路)

大S 當年上蔡康永、小S 主持的「康熙來了」接受訪問時，大S說，這行會一直做到沒有一個工作找她為止，眾人都知道她不喜歡在大家面前變老，蔡康永說，「大S就算到另一個世界之前，皮膚皺了也會演？」她說，「我不會讓自己變皺的」，如今觀眾重看，直呼神預言。

大S很在乎外型和保養，尤其不愛別人說她老或黑，當年一起合作「流星花園」的仔仔就說，「第一次合作後變很熟，懂她在乎的東西，所以我都會說她很年輕，像16歲的少女」，後面才接說，「要一起演戲，不然會很尷尬」 。

當時大S跟藍正龍在一起，曾想過若有一天演藝工作走不下去了，會去賣炸的素鹽酥雞，「我賣鹽酥雞，然後藍正龍去賣臭豆腐」，但兩人沒等到那天，她就跟藍正龍分手了，至於變老，大S說，「關之琳、張曼玉 都不會變老」。

大S很在乎外表，有一次，藍正龍偷偷問小S，「你怎麼敢說你姊黑呀？」因為說她黑是她的死穴，小S說，最有種的是吳佩慈，「她當面說大S是黑肉底的」，當時大S聽完手都緊握，想把她推到馬路上，後來其他姊妹看到大S，都集體演出，「哇，你變白了耶」。

大S常被說是外星人，她真的是「中華飛碟研究會」的會員，大S說，「我加入多年了，每月寄會刊給我，我還有會員卡和別針，別針上有神秘金字塔和三字形的形狀，不過我沒去參加活動，因為怕別人認出來，也想有一點神秘感」。