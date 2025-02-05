陳品如打戲第1天就掛彩 星爸陳昭榮心疼喊「別硬做」

陳品如好勝心強。（取材自微博）

台灣藝人陳昭榮2019年跟結婚24年的妻子離婚，隔年也結束經營18年的電商 事業，之後重出江湖在日本 推廣健康事業，照樣充滿幹勁。陳昭榮愛女陳品如赴大陸拍戲4年，今年是首度未回台灣過年，也透露媽媽目前擔任在金融業擔任股票操盤手，以崇拜語氣讚美「她很厲害」。

對於媽媽離婚後是否心情受到影響，陳品如含蓄表示：「我跟媽媽特別好，女孩的關係吧，每天打電話，算是一種陪伴方式，我們會分享日常，亦師亦友。」認為變故不會影響家人之間感情，她也會跟爸爸保持聯絡。

陳品如2021年跨海到對岸發展，她接受本報系聯合報專訪時，口音和用語已徹底融入當地，對於第一次過年拍戲無法回台，一點也不委屈：「當然OK啊，我這人挺堅持的，很喜歡上班！」

她過去常接驕縱千金或傻白甜角色，這回在雲南拍的武打戲算是突破，女打仔不好當，第一天就掛彩，腳趾十隻有9隻指甲蓋掀掉還濺血，此外下雪也只穿薄襯衫打架，劇組怕她感冒，每天盯著喝藥配補品，老爸陳昭榮則送上警世箴言：「注意安全，不要硬做，這條路還很長。」

陳品如坦言初期「特別崩潰」，雖然學過泰拳跟散打，但進劇組後才發現「跟拍戲不是一回事」，壓力超大，於是開拍前提早1小時到片場拜託武行指導。劇組安排了冠軍拳王到場，陳品如一驚：「他看來一巴掌可以打死我！」