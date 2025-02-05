我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府空難67死 NTSB證實：黑鷹飛太高超過200英尺限制釀禍

川普：應將重罪犯流放到國外監獄 省錢又嚇人

杉菜再見… 流星花園作者悼大S 懷念可愛笑容

記者李姿瑩／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「流星花園」捧紅F4與大S(中)，還紅遍全亞洲。（本報資料照片）
「流星花園」捧紅F4與大S(中)，還紅遍全亞洲。（本報資料照片）

大S驟逝震撼華人圈，日韓媒體也大篇幅報導，由於賈永婕曝光具俊曄以深深一吻道別大S，韓媒引述她的發文，以「守護徐熙媛到最後」、「以吻訣別」形容具俊曄面對大S臨終時那破碎的心。尤其是賈永婕提到：「最終歐巴深深的一吻，深情的與妳道別，歐巴的哭聲我們的心都碎了。」更是被多家韓媒翻譯轉載。

日本媒體以「台版流星花園女主角」和「具俊曄太太」、「知名女星」等報導大S的離開，「流星花園」漫畫原作者神尾葉子也轉發相關新聞，並發文悼念。

神尾葉子寫下：「台灣版流星花園中飾演杉菜的徐熙媛過世了，她的笑容非常可愛，令人印象深刻。真的非常悲傷和遺憾，衷心祈禱她的靈魂安息。」

「流星花園」是神尾葉子創作的少女漫畫，1992年10月開始在《Margaret》雜誌連載，後來集結成單行本。第一次的真人影視化是由內田有紀詮釋的電影版，而台灣在2001年播出由大S主演的「流星花園」，是第一個戲劇版本。當年在台灣播出時，最高收視率擊敗八點檔本土劇，日本甚至還在深夜時段播出台版「流星花園」，讓日觀眾認識「F4」言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天。

大S 具俊曄 徐熙媛

上一則

陳哲遠新劇被酸土味濃 網友：農村版「太陽的後裔」

下一則

穿情侶裝？趙麗穎再曝「祕戀鐵證」 過年約會王一博

延伸閱讀

小S哭癱 具俊曄淚崩吻別摯愛 汪小菲雙眼紅腫

小S哭癱 具俊曄淚崩吻別摯愛 汪小菲雙眼紅腫
大S猝逝登熱搜 中外媒大幅報導 BBC讚華語圈最耀眼明星之一

大S猝逝登熱搜 中外媒大幅報導 BBC讚華語圈最耀眼明星之一
眾星不捨追悼 林志玲：永遠記得大S的美好

眾星不捨追悼 林志玲：永遠記得大S的美好
賈永婕為大S直衝東京 目睹具俊曄「淚崩吻別摯愛」

賈永婕為大S直衝東京 目睹具俊曄「淚崩吻別摯愛」

熱門新聞

趙麗穎(左)、王一博穿情侶裝？(取材自微博)

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

2025-02-03 07:00
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
「肯爺」肯伊威斯特和老婆比安卡現身葛萊美獎，比安卡全裸登場。(路透)

葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場

2025-02-02 20:25
賈玲認為，創作者應以真誠的心對待觀眾。（取材自微博）

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

2025-01-29 14:43
大S（左二）過年前才出席王偉忠女兒歸寧宴。(取材自臉書)

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

2025-02-02 22:10
王星越(左)、盧昱曉在「五福臨門」中被湊成一對。(取材自微博)

王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇

2025-01-26 20:30

超人氣

更多 >
大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言

大S驟逝病源是黑范？未戴口罩聚餐 社群灌爆偷關留言
25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到
某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停

某些旅居海外美國公民因資料未填 社安金將遭暫停
太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流

太無良 大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流
一個好習慣能降低中風機率 但全美只有三分之一人做到

一個好習慣能降低中風機率 但全美只有三分之一人做到