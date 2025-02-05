杉菜再見… 流星花園作者悼大S 懷念可愛笑容

「流星花園」捧紅F4與大S(中)，還紅遍全亞洲。（本報資料照片）

大S 驟逝震撼華人圈，日韓媒體也大篇幅報導，由於賈永婕曝光具俊曄 以深深一吻道別大S，韓媒引述她的發文，以「守護徐熙媛 到最後」、「以吻訣別」形容具俊曄面對大S臨終時那破碎的心。尤其是賈永婕提到：「最終歐巴深深的一吻，深情的與妳道別，歐巴的哭聲我們的心都碎了。」更是被多家韓媒翻譯轉載。

日本媒體以「台版流星花園女主角」和「具俊曄太太」、「知名女星」等報導大S的離開，「流星花園」漫畫原作者神尾葉子也轉發相關新聞，並發文悼念。

神尾葉子寫下：「台灣版流星花園中飾演杉菜的徐熙媛過世了，她的笑容非常可愛，令人印象深刻。真的非常悲傷和遺憾，衷心祈禱她的靈魂安息。」

「流星花園」是神尾葉子創作的少女漫畫，1992年10月開始在《Margaret》雜誌連載，後來集結成單行本。第一次的真人影視化是由內田有紀詮釋的電影版，而台灣在2001年播出由大S主演的「流星花園」，是第一個戲劇版本。當年在台灣播出時，最高收視率擊敗八點檔本土劇，日本甚至還在深夜時段播出台版「流星花園」，讓日觀眾認識「F4」言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天。