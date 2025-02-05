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以吻訣別 具俊曄將與小S一起攜大S骨灰回台

記者梅衍儂、李姿瑩／綜合報導
大S(右)和具俊曄重獲愛情僅短短三年。(取材自Instagram)
大S(右)和具俊曄重獲愛情僅短短三年。(取材自Instagram)

大S香消玉殞震驚亞洲圈，她兩段婚姻的另一半痛徹心扉，具俊曄在她臨終之際以吻訣別，他將帶著她的骨灰與小S一同從日本返台。

大S驟逝，一同旅行的小S（徐熙娣）、S媽哀痛欲絕，小S原定13日要進棚錄東森「小姐不熙娣」，但她已主動向製作人B2（陳彥銘）告假，坦言自己需要時間處理私事和情緒，電視台也發出聲明，向她喊話等她歸隊。

另外傳出S媽先自日本搭機回台，但在場守候的媒體最後撲空，另外也傳出小S和大S老公具俊曄將在6日帶大S骨灰返台，小S經紀人對此發出聲明，表示返台時間不對外公開，避免媒體在機場長時間等候，敬請媒體諒解，若有後續安排，會再另行通知。

大S日前才現身參加王偉忠女兒的歸寧宴，當時狀態極佳，王偉忠老婆林慧晶（小慧姐）深夜分享大S和具俊曄最後幸福合照，大S滿臉笑容，林慧晶感性表示：「我相信我們總會再相遇。」她並說「親愛的～我最愛看妳笑，甜美無比。真的好捨不得妳～但我相信我們總會再相遇。你的美麗、你的俠義，善良。都是最美好的回憶。Love you forever 。」

大S驟逝日韓媒體連日轉載報導，韓國的討論熱度更是居高不下。韓國網友相當不捨具俊曄和大S的愛情結局竟是如此。韓媒「日刊體育」打給具俊曄取得回應，具俊曄坦言自己狀況並不好。韓媒也擔心，具俊曄最後恐將面臨「人財兩失」的悲慘結局。

「TV Daily」以「老天爺嫉妒的愛情」形容這段相隔20多年重逢的愛情，具俊曄因大S驟然離世悲痛萬分，相當令人不捨。「朝鮮體育」則參考律師的發文，分析具俊曄外籍配偶的身分，在大S過世後可能回到「一無所有」的慘況，關鍵要看他和大S是否有在台灣登記結婚，畢竟他的最愛大S已經不在人世，爭奪其他身外之物對他而言沒有意義。

大S 具俊曄 小S

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