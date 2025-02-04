我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

大S敢愛敢恨 5段情史、2次婚姻皆轟動

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大S（左）、藍正龍在「求婚事務所」，飾演一對情侶。(本報資料照片)
大S（左）、藍正龍在「求婚事務所」，飾演一對情侶。(本報資料照片)

大S徐熙媛因流感併發肺炎病逝，享年48歲。在愛情路上歷經風雨的她，走過五段感情和一段破碎婚姻，好不容易與真愛具俊曄相守，曾寫下：「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有」，傳奇的演藝人生，每段歷程燦爛精彩。

大S因「流星花園」奠定偶像劇女王地位，人生經歷宛如戲劇，從學生時期與黑人陳建州交往七年，2001年演出「流星花園」與客串兩集的藍正龍擦出愛火，兩人後來還一起合作戲劇「求婚事務所」，相戀四年分手。2005年，「仔仔」周渝民一場車禍進警局，迎面而來的是大S焦急的身影，激動擁抱，譜出一段因「戰神」而延伸的「姐弟戀」。

大S每段感情用盡全力，即使心碎收場也從不後悔，她對感情一直非常執著，與具俊曄傳出緋聞時，因為男方公司種種限制，兩人只能低調談情，甚至到最後被迫分手，一度讓她萬念俱灰，不想繼續演藝事業。

大S敢愛敢恨的性格，在人生和愛情路上發揮得淋漓盡致，2010年結識京城四少汪小菲，見面四次、認識49天就閃婚，知道婆婆抱孫心切，長年茹素的她不惜破戒吃葷，換得生育一子一女。

可惜兩人緣分淺薄，在文化和個性差異之下，雙方不時爭吵，最後大S不堪汪小菲婚內出軌等脫序行徑，決定帶著一身傷黯然離開。

2021年11月22日大汪離婚後，20年前舊愛具俊曄找回當年聯絡方式，兩人再續前緣，並於2022年2月8日在南韓登記結婚，3月28日在台灣登記，從此成為正式夫妻，也讓日韓演藝圈再添一段浪漫佳話，可惜紅顏薄命，結婚不到三年，幸福的日子戛然而止。

仔仔周渝民(左)與大S因「戰神」結緣。(圖／華視提供)
仔仔周渝民(左)與大S因「戰神」結緣。(圖／華視提供)

大S徐熙媛驟逝 相關報導

大S 具俊曄 汪小菲

上一則

劉德華「9個字」悼大S…曾合作吻戲：我會愛上她

下一則

才被點名「最糟郭靖」…肖戰「射鵰」從預售冠軍淪票房墊底

延伸閱讀

大S產子曾鬼門關走一回 呼吸中斷失去記憶卻查不出原因

大S產子曾鬼門關走一回 呼吸中斷失去記憶卻查不出原因
汪小菲早就知道大S病危？ 曾喊「快不行了」 被爆在飛機上痛哭

汪小菲早就知道大S病危？ 曾喊「快不行了」 被爆在飛機上痛哭
大S徐熙媛驟逝／汪小菲雙眼紅腫抵台 雙手合十鞠躬「開口懇求這件事」

大S徐熙媛驟逝／汪小菲雙眼紅腫抵台 雙手合十鞠躬「開口懇求這件事」
大S徐熙媛驟逝／沒了姊姊的演藝圈 小S哀莫大於心死前途茫茫

大S徐熙媛驟逝／沒了姊姊的演藝圈 小S哀莫大於心死前途茫茫

熱門新聞

王星越(左)、盧昱曉在「五福臨門」中被湊成一對。(取材自微博)

王星越男神光環消失？ 主演于正新劇 「這些敗筆」讓觀眾秒棄劇

2025-01-26 20:30
趙麗穎(左)、王一博穿情侶裝？(取材自微博)

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

2025-02-03 07:00
賈玲認為，創作者應以真誠的心對待觀眾。（取材自微博）

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

2025-01-29 14:43
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
大S（左二）過年前才出席王偉忠女兒歸寧宴。(取材自臉書)

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

2025-02-02 22:10
「肯爺」肯伊威斯特和老婆比安卡現身葛萊美獎，比安卡全裸登場。(路透)

葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場

2025-02-02 20:25

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？