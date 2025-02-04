大S敢愛敢恨 5段情史、2次婚姻皆轟動

大S（左）、藍正龍在「求婚事務所」，飾演一對情侶。(本報資料照片)

大S 徐熙媛因流感併發肺炎病逝，享年48歲。在愛情路上歷經風雨的她，走過五段感情和一段破碎婚姻，好不容易與真愛具俊曄 相守，曾寫下：「人生無常，我珍惜當下的幸福。感謝一切讓我一步一步走到現在的所有」，傳奇的演藝人生，每段歷程燦爛精彩。

大S因「流星花園」奠定偶像劇女王地位，人生經歷宛如戲劇，從學生時期與黑人陳建州交往七年，2001年演出「流星花園」與客串兩集的藍正龍擦出愛火，兩人後來還一起合作戲劇「求婚事務所」，相戀四年分手。2005年，「仔仔」周渝民一場車禍進警局，迎面而來的是大S焦急的身影，激動擁抱，譜出一段因「戰神」而延伸的「姐弟戀」。

大S每段感情用盡全力，即使心碎收場也從不後悔，她對感情一直非常執著，與具俊曄傳出緋聞時，因為男方公司種種限制，兩人只能低調談情，甚至到最後被迫分手，一度讓她萬念俱灰，不想繼續演藝事業。

大S敢愛敢恨的性格，在人生和愛情路上發揮得淋漓盡致，2010年結識京城四少汪小菲 ，見面四次、認識49天就閃婚，知道婆婆抱孫心切，長年茹素的她不惜破戒吃葷，換得生育一子一女。

可惜兩人緣分淺薄，在文化和個性差異之下，雙方不時爭吵，最後大S不堪汪小菲婚內出軌等脫序行徑，決定帶著一身傷黯然離開。